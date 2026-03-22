SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Rayo Vallecano, neste domingo (22), por 1 a 0, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Ronald Araújo foi o autor do único tento no Camp Nou.

O Barça chegou ao quinto triunfo seguindo em La Liga. Ao todo, foi a 24º vitória do time catalão na competição.

O líder do Espanhol abriu sete pontos em relação ao vice Real Madrid e pressionou o rival, que joga ainda hoje, às 17h (de Brasília), contra o Atlético de Madri.

Raphinha foi o grande nome do primeiro tempo, mas ficou no quase três vezes. O goleiro Batalla salvou duas e o atacante pecou em uma das finalizações.

O Barcelona volta a campo no dia 4 de abril, contra o Atlético de Madri, fora de casa, pelo Espanhol. As competições serão paralisadas nos próximos dias por conta da data Fifa.

Homenagem para Ronaldinho

O elenco do Barcelona apareceu, antes do jogo, com a camisa da temporada 2005/06, usada por Ronaldinho Gaúcho durante sua passagem pelo clube catalão. Ontem, o ex-jogador brasileiro completou 46 anos.

Como foi o jogo

Raphinha teve as melhores chances do primeiro tempo, mas nada de bola na rede. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o brasileiro recuperou a bola no meio-campo, partiu em velocidade e ficou cara a cara com o goleiro Batalla, mas chutou para fora. Já aos 22, o camisa 11 finalizou errado após belo cruzamento de Yamal, mas a bola subiu e quase encobriu Batalla, que se esticou para evitar o gol O brasileiro ainda teve uma bola na trave em finalização dentro da área após desvio do arqueiro do Rayo.

A solução veio na bola parada, com Ronald Araújo. Se o Barça teve dificuldade para furar o bloqueio do Rayo Vallecano com bola rolando, o zagueiro uruguaio resolveu de cabeça, após cobrança de escanteio de João Cancelo, e abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo.

Barcelona desperdiçou chances, Rayo Vallecano teve a bola do empate, mas mandou por cima. O segundo tempo foi de mais espaços para ambos os times. Os donos da casa seguiram com mais posse de bola e encontrando espaços para chegar à meta adversária, mas nada de ampliar o marcador. E o susto veio aos 37 minutos, quando Espino aproveitou uma falha da zaga blaugrana para sair em velocidade e ficar cara a cara do Joan García. Ele, porém, finalizou por cima do gol.

Jogo foi paralisado por uso de apitos nas arquibancadas. Aos 30 minutos do segundo tempo, a partida foi interrompida por alguns minutos. Na sequência, o sistema de som do estádio pediu para os presentes não utilizarem o artefato.

FICHA TÉCNICA

Barcelona 1 x 0 Rayo Vallecano

Competição: 29ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: 22 de março de 2026, às 10h (de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Árbitro: Adrián Cordero

Assistentes: Israel Bárcena e Judit Romano

VAR: Raúl Martín González

Gol: Ronald Araújo (Barcelona), aos 23 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Raphinha (Barcelona); Yamal (Barcelona); Valentín (Rayo Vallecano); Pérez (Rayo Vallecano); Ciss (Rayo Vallecano); Cubersí (Barcelona); Isi (Rayo Vallecano)

BARCELONA: Joan García; Araujo, Cubarsí, Martín, Cancelo (Espart); Bernal (Casadó), Pedri, Fermín López (Dani Olmo); Yamal (Rashford), Lewandowski (Torres), Raphinha. Técnico: Hansi Flick

RAYO VALLECANO: Batalla; Andrei Ratiu, Pep Chavarría, Pedro Díaz (De Frutos), Pathé Ciss, Isi, Carlos M. (Álvaro García), Gumbau (Unai López), Fran Pérez (Camello), Óscar V.(Espino), Lejeune. Técnico: Iñigo Pérez