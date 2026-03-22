SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória venceu o Mirassol por 1 a 0, neste domingo (22), no estádio Barradão, pela oitava rodada do Brasileirão. O gol da equipe foi marcado por Baralhas, aos 28 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Vitória chegou à 10ª posição no campeonato, com 10 pontos. Já o time paulista permanece na zona de rebaixamento. O Mirassol é o 18º colocado, com seis pontos.

O Vitória volta a campo na quarta-feira (25), quando recebe o Botafogo-PB, às 19h30, pela Copa do Nordeste. Pelo Brasileirão, o time baiano joga de novo no dia 1º de abril, fora de casa contra o Cruzeiro, às 20h00.

O Mirassol visita o Botafogo no estádio Nilton Santos, também em 1º de abril, às 19h30.

MIRASSOL TEM APENAS UMA VITÓRIA NO BRASILEIRÃO

Sensação na temporada passada, o Mirassol ainda não conseguiu repetir os mesmos resultados nesta temporada. A equipe tem apenas uma vitória, conquistada na primeira rodada diante do Vasco. Desde então, o Mirassol acumula três empates e três derrotas.

Além da sequência negativa, o Mirassol também mostra dificuldades em atingir a consistência da última temporada. Dona de uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro de 2025, a equipe levou gol em todos os jogos no Brasileirão deste ano.

GOLS E DESTAQUES

Walter salva o Mirassol logo no início. Jogando em casa, o Vitória foi para cima desde o começo. E a primeira chance veio aos quatro minutos da etapa inicial. Após troca de passes na entrada da área, Matheuzinho chutou forte de perna esquerda e o goleiro Walter fez uma boa defesa para manter o zero no placar.

De novo Walter... Com dificuldades de passar pela defesa do Mirassol, o Vitória seguiu apostando nos chutes de fora da área. E seguiu dando trabalho. Aos 17 minutos, Erick chutou colocado de perna esquerda e Walter fez uma grande defesa.

E saiu o gol do Vitória. Após cruzamento de Ramon, dois jogadores do Mirassol falharam ao tentar afastar a bola de dentro da área. Baralhas aproveitou e deu um lindo chute de três dedos para abrir o placar para o Vitória, aos 28 minutos de jogo.

Mirassol cresce na reta final do primeiro tempo. Os visitantes passaram a comandar mais as ações após levar o gol. Com mais posse de bola, o Mirassol criou alguns espaços, mas pecou na finalização das jogadas. Pouco antes do apito final na primeira etapa, Gabriel Pires foi lançado duas vezes dentro da área, mas não conseguiu o domínio em nenhuma das ocasiões.

Lucas Arcanjo salva o Vitória. Ainda na primeira etapa, Tiquinho Soares teve a chance de empatar para o Mirassol, mas parou no goleiro do Vitória. Em cruzamento para dentro da área, o atacante testou firme na direção do gol, mas a bola foi nas mãos de Arcanjo.

Mirassol se lança para o ataque e dá espaços, mas Vitória não aproveita. Os donos da casa tiveram mais de uma oportunidade para ampliar o placar no início do segundo tempo, mas pararam nos erros individuais. Primeiro, Erick conseguiu boa escapada pela esquerda e serviu Nathan na linha de fundo, mas o lateral ex-São Paulo errou o cruzamento. Poucos minutos depois, Renato Kayzer recebeu na entrada da área em boas condições para finalizar, mas chutou errado e mandou a bola para a linha de fundo.

Galeano perde o empate. Em cobrança de falta venenosa de Reinaldo para dentro da área, Galeano apareceu livre na marca do pênalti, mas cabeceou para fora.

Reinaldo tenta golaço, mas manda para fora. Com dificuldades para criar chances de gol, o Mirassol tentou arriscar mais de fora da área. E foi assim que Reinaldo quase marcou um golaço. O lateral do time paulista deixou o volante Martínez no chão e mandou uma bomba, mas a bola passou por cima do gol de Lucas Arcanjo.

Vitória empilha chances de marcar o segundo. Com o Mirassol partindo para o desespero, os espaços apareceram para o Vitória. Primeiro, Renzo López recebeu no mano a mano contra João Victor, mas tentou cortar o zagueiro ao invés de chutar para o gol, e foi desarmado. Depois, Ronald arriscou de fora da área e Walter fez outra grande defesa.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 MIRASSOL

Data e horário: 22 de março de 2026, às 18h30 (de Brasília)

Competição: 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Fernanda Kruger e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Heber Roberto Lopes

Gols: Baralhas (VIT), 28'1ºT

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Aitor (Diego Tarzia), Camutanga e Cacá; Nathan, Baralhas, Emmanuel Martínez e Ramon (Jamerson); Erick (Anderson Pato), Matheuzinho (Ronald) e Renato Kayzer (Renzo López). T.: Jair Ventura.

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga (Alesson), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Yuri (Shaylon), Neto Moura (Denilson) e Gabriel Pires (Edson Carioca); Negueba, Galeano (Everton Galdino) e Tiquinho Soares. T.: Rafael Guanaes.