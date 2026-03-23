RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira tem mudança na lateral esquerda. Alex Sandro, do Flamengo, foi cortado. E o técnico Carlo Ancelotti convocou Kaiki Bruno, do Cruzeiro, para os amistosos contra França e Croácia.

O problema com Alex Sandro aconteceu no primeiro tempo do jogo contra o Corinthians, pelo Brasileirão. O jogador saiu no intervalo com dores e foi submetido a um exame de imagem, que detectou problema na parte posterior da coxa direita.

A CBF já anunciou em seguida a convocação de Kaiki Bruno, que fez boa temporada com o Cruzeiro no ano passado e ainda é um dos destaques, apesar da má fase do time em 2026.

Kaiki tem 23 anos e tem passagem pela seleção sub-20, por onde foi campeão sul-americano sob o comando de Ramon Menezes.

Além dele, Ancelotti tem agora como opção na lateral esquerda Douglas Santos, do Zenit, que deve começar como titular nos jogos desta data Fifa.

O Flamengo teve outros dos jogadores convocados para a seleção: o zagueiro Léo Pereira, que já está em Orlando, nos Estados Unidos, com a delegação, e Danilo, que vai como opção para lateral direita.

O Brasil já enfrenta a França na quinta-feira. Depois, na terça, joga contra a Croácia. São os últimos amistosos antes do anúncio da lista final da Copa do Mundo 2026.

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