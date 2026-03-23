SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nome histórico do basquete brasileiro, o carioca Marquinhos Abdalla morreu na noite de domingo (22), aos 73 anos. A causa da morte não foi divulgada.

No Brasil, atuou entre os anos 1960 e 1980 por Fluminense, Sírio -onde foi campeão do mundo de clubes em 1979-, Flamengo e Bradesco. Também jogou no Virtus Bologna e Genova, da Itália.

Pela seleção brasileira, participou de três Olimpíadas, em 1972, 1980 e 1984, e foi vice-campeão mundial em 1970.

Ele também foi três vezes campeão sul-americano e dos Jogos Pan-Americanos de 1971.

Nos Estados Unidos, atuou na NCAA, a liga de basquete universitário americano, pelo Pepperdine, em 1974.

Em 1976, tornou-se o primeiro brasileiro a ser draftado pela NBA, pelo Portland Trail Blazers. Na ocasião, acabou recusando o contrato oferecido para poder seguir atuando pela seleção brasileira -jogadores profissionais não podiam disputar os Jogos Olímpicos.

"Marquinhos era um craque dentro e fora das quadras. Um cara diferenciado, incrivelmente talentoso e campeão. O basquete brasileiro perde uma referência técnica e de pessoa. Nossas condolências aos amigos, familiares e fãs que tanto festejaram com Marquinhos em quadra. Ele já faz falta", disse Marcelo Sousa, presidente da CBB (Confederação Brasileira de Basketball), em nota.