SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF sorteou nesta segunda-feira (23) os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil, que marca a entrada dos times da Série A do Brasileirão.
Os jogos de ida estão previstos para os dias 22 e 23 de abril, enquanto a volta será em 13 e 14 de maio. A CBF ainda não oficializou as datas e horários dos confrontos. Os mandos serão sorteados ainda nesta segunda-feira (23).
VEJA OS JOGOS
Atlético-MG x Ceará
Cruzeiro x Goiás
Athletico x Atlético-GO
Flamengo x Vitória
Grêmio x Confiança-SE
Vasco x Paysandu
Fortaleza x CRB
Bahia x Remo
Botafogo x Chapecoense
Red Bull Bragantino x Mirassol
Corinthians x Barra-SC
Fluminense x Operário-PR
Palmeiras x Jacuipense
Internacional x Athetic
Santos x Coritiba
São Paulo x Juventude
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