SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF sorteou nesta segunda-feira (23) os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil, que marca a entrada dos times da Série A do Brasileirão.

Os jogos de ida estão previstos para os dias 22 e 23 de abril, enquanto a volta será em 13 e 14 de maio. A CBF ainda não oficializou as datas e horários dos confrontos. Os mandos serão sorteados ainda nesta segunda-feira (23).

VEJA OS JOGOS

Atlético-MG x Ceará

Cruzeiro x Goiás

Athletico x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Grêmio x Confiança-SE

Vasco x Paysandu

Fortaleza x CRB

Bahia x Remo

Botafogo x Chapecoense

Red Bull Bragantino x Mirassol

Corinthians x Barra-SC

Fluminense x Operário-PR

Palmeiras x Jacuipense

Internacional x Athetic

Santos x Coritiba

São Paulo x Juventude

OS TIMES DA SÉRIE A

Flamengo

Corinthians

Palmeiras

Atlético-MG

São Paulo

Fluminense

Botafogo

Athletico-PR

Bahia

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Vitória

Coritiba

Mirassol

Chapecoense

Remo