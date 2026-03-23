SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltando 80 dias para o início da Copa do Mundo, e com 42 das 48 seleções já classificadas, a semana marca o início das disputas que definirão as seis vagas restantes para o torneio que começa no dia 11 de junho.

Quatro das vagas serão preenchidas por equipes europeias, com 16 seleções do Velho Continente se enfrentando em confrontos de mata-mata a partir de quinta-feira (26).

As outras duas vagas serão definidas por meio da repescagem intercontinental, também a partir de quinta, com a participação de seis seleções das Américas, da Oceania, da Ásia e da África.

Já as seleções com lugar garantido no Mundial farão amistosos preparatórios ao longo da Data Fifa, com destaque para os confrontos da seleção brasileira contra França e Croácia, que acontecem nos Estados Unidos.

Na repescagem europeia, as seleções melhores classificadas no ranking da Fifa jogam em casa pelo direito de avançar à segunda rodada. Um dos duelos mais aguardados será entre a tetracampeã mundial Itália (12ª do ranking da Fifa) e a Irlanda do Norte (69ª) no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bergamo.

Quem passar encara no dia 31 o vencedor do confronto entre País de Gales (35ª) e Bósnia e Herzegovina (71ª), que acontece no Cardiff City Stadium, em Cardiff, capital galesa.

Sob o comando de Gennaro Gattuso, a Azurra busca voltar a uma Copa após a ausência nas últimas duas edições ?foi eliminada pela Suécia na repescagem do Mundial de 2018, e pela Macedônia do Norte na de 2022.

A seleção que se sagrar vencedora da chave A da repescagem europeia entrará no grupo B do Mundial, ao lado de Canadá, Qatar e Suíça.

Na chave B da repescagem europeia, a Ucrânia (30ª do ranking) joga contra a Suécia (42ª) no Ciutat de València, na Espanha ?por causa do conflito bélico com a Rússia. Quem triunfar encara na rodada decisiva a seleção que passar do duelo entre Polônia (34ª) e Albânia (63ª), no Nacional de Varsóvia.

A classificada entra no grupo F da Copa do Mundo, junto com Holanda, Japão e Tunísia.

Pela chave C, a Turquia (25ª) recebe a Romênia (49ª) no Besikitas Park, em Istambul, enquanto a Eslováquia (44ª) encara a seleção de Kosovo (79ª) no Nacional de Bratislava. O vencedor estará no Grupo D, com Estados Unidos, Paraguai e Austrália.

Na chave D, se enfrentam Dinamarca (21ª) e Macedônia do Norte (66ª), no Estádio Parken, em Copenhagen, e República Tcheca (43ª) e Irlanda (59ª), na Fortuna Arena, em Praga. A classificada completa o grupo A, ao lado de México, África do Sul e Coreia do Sul.

REPESCAGEM INTERCONTINENTAL DARÁ VAGA AOS GRUPOS DE FRANÇA E PORTUGAL

Na repescagem intercontinental, que será disputada no México, quatro seleções se enfrentam na primeira rodada, com as duas melhores classificadas no ranking da Fifa ?República Democrática do Congo (48ª) e Iraque (58ª)? aguardando as vencedoras.

Sétima colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia (76ª) ?que conta com o zagueiro Marcelo Torrez e o atacante Miguel Terceros, do Santos? vai jogar contra Suriname (122ª) no El Gigante de Acero, em Monterrey. Quem passar encara o Iraque, no dia 31. A seleção sobrevivente comporá o Grupo I da Copa do Mundo, ao lado de França, Noruega e Senegal.

Na outra chave da intercontinental, Jamaica (70ª) e Nova Caledônia (150ª) se enfrentam no Estádio Akron, em Guadalajara, pelo direito de duelar contra o Congo. A seleção que triunfar avança ao Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Colômbia, Portugal e Uzbequistão.

ATUAL CAMPEÃ, ARGENTINA REMARCA DUELOS DUAS VEZES

Entre os amistosos da Data Fifa envolvendo seleções com lugar já assegurado na Copa, a seleção brasileira terá dois testes importantes contra a França, na quinta-feira, no Gillette Stadium, em Boston, às 17h (de Brasília), e contra a Croácia, no dia 31, no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h.

Para os últimos testes antes da convocação do grupo que vai à Copa, o treinador italiano Carlo Ancelotti convocou pela primeira vez para observar mais de perto o trio formado pelos atacantes Endrick, do Lyon, Rayan, do Bournemouth, e Igor Thiago, do Brentford.

Também foram chamados pela primeira vez pelo italiano os defensores Bremer (Juventus), Ibañez (Al Ahli) e Léo Pereira (Flamengo), além dos meio-campistas Danilo (Botafogo) e Gabriel Sara (Galatasaray).

Da convocação inicial, Alisson (Liverpool) e Alex Sandro (Flamengo) foram cortados por lesão, dando lugar a Hugo Souza (Corinthians) e Kaiki (Cruzeiro). Gabriel Magalhães também acabou desconvocado por problemas físicos, sem substituto para o lugar do zagueiro.

Atual campeã da Copa, a Argentina, de Lionel Messi, encara a Mauritânia, no dia 27, e a Zâmbia, no dia 31, na Bombonera, em Buenos Aires.

A princípio, a Albiceleste disputaria a Finalíssima contra a Espanha, mas o duelo entre os campeões da América do Sul e da Europa, que estava programado para o dia 27, no Qatar, acabou cancelado depois do início da guerra no Oriente Médio.

Após o cancelamento, a Argentina chegou a marcar um amistoso contra a Guatemala, mas o duelo também precisou ser derrubado por causa de regra da Fifa que impede uma seleção de atuar em continentes diferentes em uma mesma Data Fifa ?a seleção guatemalteca já tinha jogo marcado contra a Argélia, fora de casa, dia 27.

A Espanha, por sua vez, acabou marcando amistoso com a Sérvia, no Estádio de la Cerámica, em Villarreal, no dia 27.

Entre as principais seleções europeias, a Alemanha faz amistosos contra a Suíça e Gana, enquanto a Holanda joga com Noruega e Equador. Sem Cristiano Ronaldo, fora por lesão, Portugal enfrenta México e Estados Unidos. Já a Inglaterra pega Uruguai e Japão.

Repescagem europeia ? quinta-feira (26), às 16h45 (de Brasília)

Itália x Irlanda do Norte

País de Gales x Bósnia e Herzegovina

Ucrânia x Suécia

Polônia x Albânia

Turquia x Romênia*

Eslováquia x Kosovo

Dinamarca x Macedônia do Norte

República Tcheca x Irlanda

*às 14h

Repescagem intercontinental

Bolívia x Suriname (às 20h)

Jamaica x Nova Caledônia (às 23h)