O atacante Bernardo Cal, de 22 anos, natural de Juiz de Fora, vai disputar pela primeira vez na carreira o Módulo II do Campeonato Mineiro. O jogador irá defender as cores da Caldense, tradicional clube do futebol mineiro, que completou 100 anos em 2025 e é o maior campeão do interior do estado, com oito títulos.

Na equipe de Poços de Caldas, Bernardo volta a trabalhar com o técnico Wellington Simião, com quem teve passagem em 2024 pelo Villa Real. Na ocasião, o atacante foi artilheiro da equipe na segunda divisão do Campeonato Mineiro sub-20 e ajudou o time a conquistar o acesso à elite estadual da categoria.

Revelado em Juiz de Fora, Bernardo construiu sua base em dois clubes da cidade e destaca a importância desse início na formação como atleta.

“Joguei no Sport Club e no Uberabinha, em Juiz de Fora, onde fiz toda a minha base. Comecei no Sport aos 10 anos e, aos 15, disputei meu primeiro Campeonato Mineiro pelo Uberabinha. Foram os únicos dois clubes em que atuei na cidade. O Sport foi muito importante na minha formação, pois foi onde tive meu primeiro contato com o futebol em competições, aprendi os fundamentos e percebi que queria me tornar um atleta profissional”, afirmou.

O atacante também relembra o período no Uberabinha como um passo importante rumo ao futebol de alto rendimento.

“No Uberabinha, dei um passo à frente, já em um nível mais alto. Foi onde disputei meu primeiro estadual e me inseri de vez no futebol de alto rendimento”, completou.

FOTO: Arquivo Pessoal - Bernardo foi campeão Acreano com o Independência, marcando um gol na final do estadual em 2025.

Na carreira profissional, Bernardo acumula passagens por Villa Real, Independência do Acre e Novo Esporte. Entre os momentos marcantes, ele destaca o título conquistado no futebol acreano.

“O Independência do Acre me marcou bastante, pois foi onde conquistei meu primeiro título profissional. Fui campeão acreano e ainda pude ajudar a equipe com um gol na final. Também tenho um carinho muito grande pelo Villa, porque foi o clube que me profissionalizou”, disse.

Agora, o atacante encara o desafio inédito de disputar o Módulo II e demonstra entusiasmo com a oportunidade de vestir a camisa da Veterana.

“É a primeira vez que vou disputar o Módulo II e a expectativa é a melhor possível. Poder vestir a camisa de uma equipe tão tradicional no futebol mineiro é muito importante para mim. Estou muito feliz por fazer parte dessa história e espero ajudar a Caldense a voltar para a elite do futebol mineiro”, finalizou.

FOTO: Arquivo Pessoal - Com o Novo Esporte, Bernardo disputou a segunda divisão do Campeonato Mineiro

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