SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O conselho deliberativo do Corinthians aprovou o afastamento de Romeu Tuma Júnior da presidência do órgão. A reunião, porém, foi marcada por muita controvérsia.

O QUE ACONTECEU

O encontro chegou a ser encerrado por Maria Ângela Ocampos, secretaria do Conselho, mas os demais conselheiros alegam que a sessão não foi formalmente finalizada após pedido de questão de ordem. A decisão pelo afastamento de Tuma foi tomada com 115 votos favoráveis, 15 contrários e sete abstenções, entre 137 votantes.

A medida tem efeito imediato e amplia a crise política no clube. O resultado expõe divergências sobre a condução da reunião e deve gerar novos desdobramentos internos.

REUNIÃO CONTESTADA E PRESSÃO INTERNA

A condução da sessão virou alvo de questionamentos. Parte dos conselheiros sustenta que houve interrupção antes do encerramento formal, o que levanta dúvidas sobre o rito adotado.

A alegação central envolve um pedido de questão de ordem feito antes do fechamento. Mesmo com a contestação, a maioria articulada validou a votação e levou ao afastamento de Tuma.

O afastamento de Romeu Tuma Júnior reorganiza o cenário político no Corinthians. A decisão abre espaço para nova configuração de forças dentro do órgão.

O ambiente segue tenso nos bastidores. A avaliação interna é de que a crise está longe de terminar e pode ganhar novos capítulos nos próximos dias.