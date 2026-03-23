SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Isabela Nogueira, pioneira do bodyboard no Brasil, morreu aos 56 anos, no Rio de Janeiro.
Isabela morreu nesta segunda-feira (23), dois dias depois de completar 56 anos. A causa da morte não foi divulgada.
"É com profundo pesar que noticiamos o falecimento da nossa querida professora Isabela Nogueira. Uma das maiores bodyboarders do mundo, a verdadeira bailarina das ondas", afirmou a Escola Belas do Bodyboard, onde Isabela era professora.
Bela enfrentava uma doença autoimune que afetou seus neutrófilos, células de defesa do organismo. O quadro levou a uma mobilização da comunidade do surfe, com campanha de doação de sangue.
No esporte, Isabela foi campeã brasileira no segundo ano do circuito nacional, em 1989. Ela se consolidou como um dos nomes que ajudaram a abrir espaço para a modalidade no país.
Isabela teve papel de destaque no bodyboard brasileiro ao lado da irmã Mariana Nogueira, tricampeã mundial. Elas contribuíram para popularizar o esporte e incentivar outras meninas.
O bodyboarding brasileiro perde uma peça de seu alicerce, mas a memória de suas manobras e sua dedicação ao esporte permanecem eternizadas na espuma das ondas de São Conrado, Copacabana e de todo o litoral que ela tanto amou. Confederação Brasileira de Bodyboarding, em nota publicada no Instagram
Nos últimos anos, Bela também atuava na formação de novas praticantes. Ela era uma das responsáveis pelo projeto "Belas do Bodyboard", que ensina bodyboard para mulheres na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes.
Na vida pessoal, Isabela foi casada com o ex-atacante Ézio, ídolo do Fluminense nos anos 1990, que morreu em 2011. Ela deixa dois filhos, Ezio e Mabel, do relacionamento com o jogador conhecido como "Super Ézio".