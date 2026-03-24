SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao narrador Galvão Bueno na noite desta segunda-feira (23), no SBT, o técnico Carlo Ancelotti afirmou estar confiante para a disputa da Copa do Mundo com a seleção brasileira e que deve escalar quatro atacantes no torneio, seguindo o DNA nacional.

"Pela estrutura dos jogadores que temos, muito bons na frente, temos de jogar com quatro atacantes", disse o italiano. "Comparo o futebol brasileiro ao Carnaval. O Carnaval era novo para mim. Entendi muita energia, muita alegria, muita arte, que é talento, e muita organização para organizar todos os carros com tempo coordenado. Então, tudo isso temos de colocar na seleção. É muito importante o DNA do Brasil, que é, obviamente, talento, energia e alegria."

Na disputa pelas quatro vagas no time titular, o comandante citou Vinícius Junior, Rafinha, Estevão e João Pedro, mas afirmou que há muitos outros na disputa. A quantidade de bons jogadores é, segundo ele, um dos pontos positivos da seleção.

"Temos outros jogadores, mas acho que o Vini vai fazer um grande mundial. Ele pode desequilibrar, mas temos jogadores muito bons na frente, como Rafinha e Estevão. Não é só um que pode desequilibrar, temos um time muito forte."

Ancelotti também destacou que já tem um grupo de 18 nomes definidos para o torneio mundial. Para as vagas restantes, no entanto, ele disse ter muitas dúvidas. Esse foi o motivo para ele convocar oito novidades para os amistosos contra França e Croácia nas próximas quinta (26) e terça-feira (31), respectivamente.

"Temos muitas dúvidas para as vagas restantes. Por isso chamei jogadores que não conheço,

para a defesa, no meio e na frente. A sorte da seleção é que tem jogadores com muita qualidade, muitos talentos."

Dos 26 atletas chamados pelo técnico, as novidades são os defensores Bremer (Juventus), Ibañez (Al Ahli) e Léo Pereira (Flamengo), os meio-campistas Danilo (Botafogo) e Gabriel Sara (Galatasaray) e os atacantes Endrick (Lyon), Rayan (Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford). O lateral-esquerdo Kaiki, do Cruzeiro, é outro novato, mas que foi convocado após o corte por lesão de Alex Sandro, do Flamengo.

O goleiro Alisson, do Liverpool, também sofreu uma lesão na semana passada e deu lugar a Hugo Souza, do Corinthians.