SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A geração badalada da Suécia chega à semifinal da repescagem para a Copa do Mundo cercada de desconfianças após dar vexame nas Eliminatórias e ser salva pelo regulamento. Na quinta-feira, a seleção encara a Ucrânia, às 16h45 (de Brasília).
SOB DESCONFIANÇA
A Suécia começou as Eliminatórias cercada de expectativas por causa dos seus jogadores. A dupla de ataque formada por Gyökeres e Isak movimentou 212 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) na última janela. O primeiro foi comprado pelo Arsenal e o segundo, pelo Liverpool.
Mas o desempenho ficou muito aquém. A Suécia somou só dois pontos e terminou o Grupo B das Eliminatórias na última colocação ?a chave tinha Suíça, Kosovo e Eslovênia. O ataque, tão badalado e falado no futebol europeu, marcou apenas quatro gols ao longo dos seis jogos.
Mesmo com o vexame, a Suécia não ficou fora da repescagem. A seleção foi salva por causa do desempenho na Liga das Nações, onde foi campeã do seu grupo ?a repescagem europeia conta com as 12 segundas colocadas das Eliminatórias e quatro campeãs de chave da Liga das Nações e que não se classificaram.
O desempenho recente e a ausência na última Copa colocam pressão na "geração do bilhão" sueca. Além de Gyökeres e Isak, a seleção conta com Elanga (Newcastle), Bergvall (Tottenham), Bardghij (Barcelona) e Ayari (Brighton) entre os principais destaques ?todos com menos de 25 anos.
O caminho não é nada fácil. A Suécia vai enfrentar a Ucrânia na semifinal da repescagem. Se vencer, terá o vencedor do duelo entre Polônia e Albânia pela frente no jogo que valerá a vaga na Copa do Mundo. Se for finalista, a seleção fará o jogo decisivo em casa.
A equipe tem um desfalque de peso. Isak sofreu uma fratura na fíbula esquerda e teve uma contusão no tornozelo em dezembro, durante jogo entre Liverpool e Tottenham. O atacante passou por cirurgia e ainda está em fase de recuperação. Por este motivo, não foi convocado para a repescagem.
NOVO DRAMA E SEM IBRA
A Suécia joga a repescagem para a Copa do Mundo pela quarta vez seguida. A seleção só conseguiu avançar ao Mundial em 2018, quando eliminou a Itália no jogo decisivo.
Portugal e Polônia foram algozes em 2014 e 2022, respectivamente. Em todas as ocasiões, a Suécia contou com Ibrahimovic, que agora está aposentado.
Se classificar para a Copa, a Suécia ficará no Grupo F. A chave tem Holanda, Japão e Tunísia. Na última participação em Mundial, em 2018, a seleção foi eliminada pela Inglaterra nas quartas de final.