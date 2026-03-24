SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo promoveu o arquivamento de um procedimento investigatório que apurava suposto uso indevido de cartão corporativo do Corinthians pelo ex-presidente Augusto Melo.

A decisão é assinada pelo promotor Cássio Roberto Conserino e foi datada no 22 de março de 2026.

O caso tramitava na 2ª Vara de Crime Organizado, Lavagem de Dinheiro e Crimes Tributários da Comarca de São Paulo.

CARTÃO LIGADO À PRESIDÊNCIA NÃO TEVE USO IDENTIFICADO

De acordo com a apuração, foram analisadas faturas do cartão corporativo vinculado à presidência durante o período de gestão de Augusto Melo, entre janeiro de 2024 e maio de 2025. Segundo o Ministério Público, não foram encontradas compras ou despesas registradas nesse cartão específico.

Com isso, o órgão concluiu que não há elementos para sustentar a continuidade da investigação criminal nesse ponto e solicitou o arquivamento por ausência de indícios de uso indevido. O próprio Ministério Público ressalva, no entanto, que a conclusão não abrange eventuais despesas feitas por meio de cartões adicionais.

No despacho, o promotor determina a separação de parte do material analisado para registro como nova notícia de fato, com avaliação sobre a abertura de outra investigação. Essa apuração paralela deve tratar da possibilidade de uso de outros meios de pagamento ligados ao clube.

DECISÃO OCORRE EM MEIO A QUESTIONAMENTOS INTERNOS

O tema do uso de recursos do clube tem sido recorrente em discussões internas no Corinthians, em meio a disputas políticas e administrativas no Conselho Deliberativo.

A decisão do Ministério Público delimita a análise ao cartão atribuído diretamente ao então presidente, sem encerrar outras frentes de apuração relacionadas ao caso. O pedido de arquivamento ainda será submetido à Justiça, conforme o procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Caso seja homologado, o trecho da investigação referente ao cartão vinculado a Augusto Melo será encerrado formalmente. Já os demais pontos seguem sob análise do Ministério Público.