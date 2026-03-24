SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen faturou, nesta terça-feira (24), o Globo de Cristal do slalom gigante, troféu dado ao campeão da Copa do Mundo na temporada. A conquista só veio por conta do título da etapa de Lillehammer, na Noruega.

Lucas Pinheiro foi o mais rápido nas duas descidas da etapa norueguesa e garantiu seu segundo ouro no slalom gigante nessa temporada. O tempo total do brasileiro foi de 2min20s65. O suíço Loic Meillard foi o segundo colocado (2min21s23) e o norueguês Atle Lie McGrath (2min21s52) fechou o pódio.

O resultado também garantiu o Globo de Cristal a Lucas, o primeiro desde que resolveu defender as cores do Brasil. Na temporada 2022/23, ele faturou o prêmio no slalom, mas atuava como atleta norueguês.

Lucas chegou como vice-líder do ranking mundial, mas somou 100 pontos com a vitória desta terça-feira (24) e pulou para a primeira colocação. Ele estava 48 pontos atrás do suíço Marco Odermatt.

O brasileiro termina a temporada com 547 pontos e dois ouros seguidos em etapas da Copa do Mundo no slalom gigante. Marco Odermatt, por sua vez, fechou o ano com 495 pontos.

Este ano, Pinheiro também se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica nos Jogos de Inverno. Ele faturou o ouro no slalom gigante.