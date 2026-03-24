SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (24), acordo de patrocínio com a montadora de automóveis chinesa GAC. A logomarca da empresa vai estar estampada no short do uniforme do time profissional.

A marca também estará nas camisas de treino e de pré-jogo. A empresa terá exposição em outros pontos, como no ônibus oficial da equipe e backdrop de entrevistas e coletivas.

"Trata-se de uma empresa global, inovadora e que chega ao Brasil com uma estratégia consistente de posicionamento de marca. Para o Flamengo, é muito importante contar com parceiros que enxergam no clube uma plataforma relevante de conexão com milhões de pessoas", avaliou Marcos Senna, diretor comercial do Flamengo.

No centro de treinamento Ninho do Urubu, a GAC contará com quatro placas fixas de comunicação, além de outras duas na sede social do clube. Durante os jogos do Brasileiro, a montadora terá ainda um minuto de exposição em placas de LED por jogo e quatro inserções nos telões do Maracanã, com vídeos de 30 segundos da marca.

"Acreditamos na força do esporte como plataforma de transformação e conexão com as pessoas. Estar ao lado do Flamengo em 2026 mostra que chegamos no Brasil para ficar e nada melhor do que nos aproximarmos do público brasileiro de maneira relevante, emocional e consistente. É uma parceria que une paixão, performance e inovação, pilares que também movem a GAC", disse Luis Fernando Guidorzi, diretor de Marketing e Comunicação da GAC.

O Conselho Deliberativo votou contrato no início do mês. Na ocasião, além da CAG também foi debatido o patrocínio da empresa de consórcios Ademicon, que vai ocupar a barra frontal inferior tanto na camisa de jogo como na de treino e aquecimento.

Em janeiro o Flamengo anunciou a renovação com a market place "Shopee" até janeiro de 2027. Serão R$ 13 milhões, o equivalente a R$ 1 milhão a mais que o contrato anterior.