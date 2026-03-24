SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de um início de temporada excepcional, Kylian Mbappé desfalcou o Real Madrid em jogos importantes após um erro médico do clube, que examinou a perna errada do jogador durante uma ressonância magnética, segundo o site The Athletic, do The New York Times.

O exame foi realizado no joelho direito, que não apresentava sinais de lesão nem queixas de dor, e o atacante acabou liberado para atuar normalmente.

De acordo com a publicação, Mbappé já apresentava sinais de inflamação no joelho esquerdo, que de fato estava lesionado, mas seguiu em campo mesmo com desconforto.

Os primeiros indícios do problema surgiram após a derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo, em 7 de dezembro, quando o francês sofreu uma pancada no joelho. A lesão o tirou do jogo seguinte, contra o Manchester City, pela Champions League, mas ele retornou pouco depois e atuou em três partidas ainda com dores.

Foi apenas no fim de dezembro, durante um treinamento, que o Real decidiu realizar um novo exame, ao notar o jogador levando as mãos ao joelho esquerdo enquanto conversava com os médicos.

A avaliação, feita em 31 de dezembro, indicou inicialmente uma entorse e suspeita de lesão ligamentar. No dia seguinte, o clube divulgou boletim médico e informou que adotaria um tratamento conservador.

Mbappé chegou a desfalcar a semifinal da Supercopa da Espanha, mas voltou a atuar na decisão contra o Barcelona, mesmo sem estar plenamente recuperado. Na sequência, engatou oito partidas com carga de trabalho controlada pela comissão técnica.

Insatisfeito com a evolução do quadro, o atacante decidiu buscar uma avaliação independente em Paris. Foi então que exames mais detalhados confirmaram uma ruptura parcial do ligamento posterior do joelho esquerdo.

O Real Madrid não se pronunciou sobre o caso. O episódio ocorre em meio a mudanças no departamento médico do clube na virada do ano, com a saída de profissionais da área.

Vale lembrar que Mbappé foi convocado pela França para o amistoso com a seleção brasileira marcado para o próximo dia 26, às 17h (de Brasília).

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