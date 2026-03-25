SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na próxima terça-feira (31), com o encerramento das últimas disputas da repescagem, serão definidas todas as seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026. Até o momento, 42 vagas estão preenchidas, e restam apenas seis para completar a maior edição da história do torneio. Enquanto alguns países ainda lutam para carimbar seus passaportes, mais de 70% dos classificados já lançaram seus uniformes oficiais para a competição.
Assim como nos últimos Mundiais, três gigantes do setor de materiais esportivos dominam as camisas: a Nike, a Adidas e a Puma. Desta vez, pelo menos por enquanto, a Adidas assumiu a dianteira como a maior fornecedora para seleções, com 13 equipes, contra 11 da Nike e 10 da Puma.
Na Copa do Mundo do Qatar, a última com o formato de 32 países, a fabricante dos Estados Unidos liderou com 11 camisas. A Adidas produziu sete, e a Puma, seis.
Dos 42 países que já garantiram vaga para a edição na América do Norte, 34 apresentaram suas camisas, e apenas o Equador tem um parceiro distinto, a empresa equatoriana Marathon.
Com os modelos apresentados até o momento, é possível identificar uma tendência de camisas número 1 com cores e formatos tradicionais de cada país, sendo o uniforme número 2 reservado para modelos que fogem de padrões estabelecidos.
A seleção brasileira é um bom exemplo. Enquanto a camisa principal mantém a cor amarela, com um tom "canário", conforme descrito pela Nike, o modelo número 2 tem o azul e ousa ao adicionar o preto, inédito no manto brasileiro. A combinação é fruto da parceria entre a CBF e a Jordan, marca do ex-jogador de basquete Michael Jordan ligada à Nike.
Se a ideia foi ousar no manto secundário, a proposta da camisa amarela foi reforçar tradições. "Claro que é legal poder experimentar com coisas diferentes, mas, nessa altura, a gente queria fazer algo que filtrasse para o que é mais fundamental, o que é mais Brasil. A cor, a bandeira e esses detalhes que os brasileiros podem identificar", disse a designer brasileira Rachel Denti, que participou do processo de criação.
"O Brasil é o Brasil, não precisa de muita coisa para ser Brasil. Ele é fácil de ser identificado. Quando você vê a amarelinha, você sabe que é o Brasil", acrescentou.
A camisa amarela será utilizada pela primeira vez no amistoso contra a Croácia, marcado para o dia 31, nos Estados Unidos. Antes, a seleção vai enfrentar a França, no dia 27, com sua nova camisa azul. Tanto os croatas quanto os franceses também vestem uniformes produzidos pela Nike.
Embora Nike, Adidas e Puma vistam mais de 80% das 42 seleções já classificadas, há um bloco que foge ao domínio das gigantes. Nesse grupo, predominam marcas regionais e de menor escala, com poucas exceções, como o caso da Kappa, que patrocina a Tunísia, e a Reebok, que veste o Panamá.
Também aparecem nesse grupo marcas que fazem parte da chamada "segunda prateleira" da Europa, como Kelme, parceira da Jordânia, e Jako, fornecedora do Uzbequistão.
SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO E SEUS FORNECEDORES
ÁSIA
- Arábia Saudita - Adidas
- Austrália - Nike
- Coreia do Sul - Nike
- Irã - Majid
- Japão - Adidas
- Jordânia - Kelme
- Qatar - Adidas
- Uzbequistão - Jako
AMÉRICA DO SUL
- Argentina - Adidas
- Brasil - Nike
- Colômbia - Adidas
- Equador - Marathon
- Paraguai - Puma
- Uruguai - Nike
EUROPA
- Alemanha - Adidas
- Áustria - Puma
- Bélgica - Adidas
- Croácia - Nike
- Escócia - Adidas
- Espanha - Adidas
- França - Nike
- Holanda - Nike
- Inglaterra - Nike
- Noruega - Nike
- Portugal - Puma
- Suíça - Puma
AMÉRICA DO NORTE
- Canadá - Nike
- Estados Unidos - Nike
- México - Adidas
- Curaçao - Adidas
- Panamá - Reebok
- Haiti - Saeta
ÁFRICA
- África do Sul - Adidas
- Argélia - Adidas
- Cabo Verde - Tempo
- Costa do Marfim - Puma
- Egito - Puma
- Gana - Puma
- Marrocos - Puma
- Senegal - Puma
- Tunísia - Kappa
OCEANIA
- Nova Zelândia - Puma