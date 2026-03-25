(UOL/FOLHAPRESS) - A volta de Gabriel Medina ao Circuito Mundial segue ganhando novos capítulos. Após meses de especulações envolvendo patrocinadores, equipamentos e seu retorno à elite, o tricampeão mundial definiu também quem estará ao seu lado na busca pelo quarto título: Adriano de Souza.

A publicação especializada Stab foi a primeira a divulgar o acerto, logo confirmado pelo UOL.

PARCERIA JÁ COMEÇOU

Os primeiros contatos entre Medina e Mineirinho aconteceram ainda antes da viagem para a Austrália. Os dois já chegaram a trabalhar juntos em São Paulo e Maresias, onde o tricampeão concentrou sua preparação de pré-temporada.

O brasileiro embarcou para a Austrália no último domingo, acompanhado da namorada, Isabella Arantes, e de seu filmmaker, Lucas Balbino, com a expectativa de se reencontrar com Adriano já no país para intensificar os treinos antes da etapa de abertura, em Bells Beach.

MAIS DO QUE TÉCNICA

A chegada de Adriano é vista nos bastidores não apenas como um reforço técnico, mas principalmente competitivo.

Medina construiu sua carreira com talento e intensidade, enquanto Adriano ficou marcado por um perfil diferente: disciplina, repetição e consistência ? características que o levaram ao título mundial em 2015, um ano após o primeiro troféu de Medina.

"CAPITÃO" DA BRAZILIAN STORM

No cenário brasileiro, Adriano tem um peso que vai além dos resultados individuais.

Embora Medina tenha sido o primeiro campeão mundial do país, muitos nomes da chamada Brazilian Storm apontam Adriano como uma figura central na consolidação da geração ? o atleta que mostrou, na prática, o caminho para vencer no circuito.

Não à toa, é frequentemente chamado de "capitão" por outros surfistas brasileiros.

Sem o Adriano, nenhum de nós estaria aqui. Ele ensinou o básico do que é ser um atleta profissional Miguel Pupo em entrevista recente ao UOL

A conexão entre os dois também passa por aí: Adriano trabalhou com Miguel na temporada passada e também seguirá com o brasileiro para 2026. A proximidade ajudou a abrir caminho para o novo acordo com Medina.

DESAFIO DE TREINAR ATLETAS DE ELITE

Em entrevista recente, Mineirinho já havia abordado os desafios de trabalhar com mais de um atleta no mais alto nível.

É difícil. Você ajuda um a vencer, depois eles se enfrentam e só um avança. Quando está tudo bem definido ? o que você pode oferecer e o que espera do atleta ? as coisas fluem melhor

CONSTRUÇÃO COMO TREINADOR

Desde que se aposentou das competições, em 2021, Adriano vem construindo sua trajetória como treinador.

Ele passou pelo programa olímpico da Itália, trabalhando com atletas de diferentes níveis, desde a categoria de base até Leonardo Fioravanti, da elite mundial. Também teve experiências com nomes como Erin Brooks, Tatiana Weston-Webb e Alejo Muniz, além de Miguel, que viveu uma fase de retomada sob sua orientação.

Além disso, Adriano frequentemente cita a influência de Leandro Dora, pai do campeão mundial Yago Dora, em sua formação como treinador, especialmente na forma de lidar com pressão e tomada de decisão.

Aprendi muito com o Leandro: a forma como ele falava comigo, o que me acalmava, o que não funcionava. Tudo o que sei vem daqueles anos ao lado dele. É ali que acontece o verdadeiro aprendizado: vivendo aquilo no dia a dia Adriano de Souza

ESTREIA MARCADA

O retorno de Gabriel Medina ao Circuito Mundial já tem data e adversário definidos. A temporada 2026 começa no dia 1º de abril, na tradicional etapa de Bells Beach, e o tricampeão estreia na segunda rodada contra o mexicano Alan Cleland.