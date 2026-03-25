O Uberabinha inicia, nesta sexta-feira (27), sua trajetória inédita na elite do Campeonato Mineiro Sub-20. A estreia será diante do Coimbra, às 15h, no Estádio Flávio Pentagna Guimarães, em Contagem. Será a primeira vez que a equipe juiz-forana disputa a primeira divisão estadual na categoria.

A preparação para o confronto contou com uma sequência de amistosos. O principal teste foi contra o Atlético Mineiro, no Estádio Municipal Radialista Mário Helenio, em Juiz de Fora, com derrota por 5 a 1, o gol do Uberabinha foi marcado pelo atacante Hyan Tedesco. Já no último compromisso antes da estreia, a equipe venceu o Milan por 2 a 1, com gols de Hyan e Kauã Ponciano.

Auxiliar técnico da equipe, Thiago Maier destacou o período de treinos e a expectativa para o início da competição. “A preparação está muito boa. Mesmo com as dificuldades causadas pelas chuvas, conseguimos ajustar os treinos e horários. Estamos trabalhando forte e com base nas análises do adversário. A expectativa é que chegaremos bem preparados para buscar um resultado positivo fora de casa”, afirmou.

FOTO: Yan Ferreira/Dycom Sports - Reprodução

O profissional também ressaltou o nível de competitividade do campeonato e a importância do acesso à elite. “A primeira rodada mostrou uma competição equilibrada, com resultados inesperados. O Coimbra é uma equipe qualificada, com bons investimentos e atletas que chegam a grandes clubes. Disputar a primeira divisão é um passo fundamental para os nossos jogadores, já que o Sub-20 é a transição para o profissional”, completou.

Um dos destaques da equipe, o atacante Hyan Tedesco chega confiante para a estreia e projeta um bom início de campeonato. “A expectativa é muito boa. Tivemos uma preparação importante com amistosos fortes, inclusive contra o Atlético. Queremos fazer um grande jogo fora de casa e começar bem o campeonato”, disse.

Hyan também destacou a importância da competição para a carreira dos atletas. “É uma oportunidade muito grande. É um campeonato de alto nível, com visibilidade e confrontos contra grandes clubes. Estou focado em ajudar a equipe com gols e buscar meu espaço”.

FOTO: Yan Ferreira/Dycom Sports - Hyan Tedesco

Jogos do Uberabinha na 1ª fase do Mineiro Sub-20

27/03 – Coimbra x Uberabinha – 15h – Contagem

11/04 – Uberabinha x Boston City – 15h – Juiz de Fora

19/04 – Social x Uberabinha – 9h – Coronel Fabriciano

03/05 – Uberabinha x Nacional de Muriaé – 9h – Juiz de Fora

10/05 – São João del Rei x Uberabinha – 10h – São João del Rei

24/05 – Uberabinha x Inter de Minas – 9h – Juiz de Fora

29/05 – Itabirito x Uberabinha – 10h – Belo Horizonte

07/06 – Uberabinha x Cruzeiro – 9h – Juiz de Fora

13/06 – Atlético Mineiro x Uberabinha – 15h – Belo Horizonte

27/06 – Uberabinha x Betim – 15h – Juiz de Fora

Ao fim da fase inicial, os dez melhores colocados avançam para a próxima etapa. Já os cinco últimos disputam o pentagonal do rebaixamento, com duas equipes sendo rebaixadas.

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