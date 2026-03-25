ORLANDO, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti faz nesta quarta-feira (25) seu último treino antes de viajar para Boston para aquele que será o seu penúltimo jogo antes de decidir a lista final da Copa do Mundo. A quantidade de problemas para montar um time chama a atenção, mas como o italiano gosta sempre de pensar apenas em quem está disponível, a visão da comissão é que o jogo contra a França, nesta quinta, é uma chance de ouro para os últimos testes, especialmente nas laterais, zonas que mais geram incômodo.

É verdade que Ancelotti já gostaria de ter um time bem próximo do ideal nesta Data Fifa, mas problemas diferentes impediram que esse plano fosse realizado. A 80 dias da estreia do Mundial, ele não terá nenhum lateral que estava nos seus planos no começo da trajetória.

A história é tão curiosa que, na verdade, o técnico testou vários nomes e, depois de muito tentativas, chegou à conclusão que uma das melhores alternativas seria usar Militão como lateral direito. A atuação contra Senegal impressionou os comandantes e o lugar estava ali encaminhado após testes com Juba, Paulo Henrique e Vitinho.

Militão machucou (de novo) e abriu espaços para novos testes. Vanderson poderia ser chamado, mas se machucou. A solução pode ser Wesley, ex-Flamengo e nesta quarta-feira (25) na Roma. A questão é que ele tem atuado pela esquerda e tem uma característica de apoiar muito, diferente do que o técnico pensa como modelo ideal no time.

Por isso, Danilo, que nesta quarta-feira já é zagueiro no Flamengo, pode voltar às origens e pelo lado. Ancelotti já sinalizou que pode fazer outros testes, como Ibañez, por exemplo. A questão é que o jogador gosta mais da esquerda do que da direita.

O outro lado do campo, aliás, também é um grande problema. Alex Sandro vinha se firmando como a opção, mas também se machucou. Ele foi substituído pro Kaiki Bruno, do Cruzeiro, que pode até ser observado, mas dificilmente será testado em uma partida como a de quinta, contra a França. Uma outra opção seria Caio Henrique, mas ele também está machucado.

Douglas Santos apareceu bem nos testes e ganhou a vaga de reserva até aqui, mas ele enfrentou um outro problema que não o departamento médico. O atleta do Zenit teve problemas no seu voo e, assim como Luiz Henrique, seu companheiro de time, não conseguiu treinar nem segunda e nem terça. Sua chegada em Orlando aconteceu apenas na noite desta terça-feira (24).

Qual será a solução de Ancelotti não só para esses amistosos, mas também para a Copa do Mundo?