ORLANDO, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar a França, nesta quinta-feira (26), em amistoso que será disputado em Boston, nos Estados Unidos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO E DÚVIDAS

Ancelotti tem duas lacunas a serem preenchidas para o amistoso. A primeira é quem jogará na zaga ao lado de Léo Pereira, e a segunda é quem será o centroavante da equipe e completará o quarteto de ataque.

Mais cedo, o treinador confirmou que a linha de zaga já tem Wesley, Léo Pereira e Douglas Santos como titulares para o jogo. Ibañez foi testado ao lado do zagueiro do Flamengo nesta terça-feira (24), mas Danilo e Bremer também concorrem pela vaga. Marquinhos é desfalque certo por dores no quadril e nem viajará para Boston.

No ataque, João Pedro será o provável titular. Vini Jr, Raphinha e Matheus Cunha estão praticamente garantidos nos 11 iniciais.

Um provável Brasil para pegar a França tem: Ederson; Wesley, Léo Pereira, Ibañez (Danilo ou Bremer) e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Vini Jr, Raphinha, Matheus Cunha e João Pedro (Endrick ou Igor Thiago).

O treino desta quarta-feira (25) contou com as novidades de Luiz Henrique e Douglas Santos. Ambos chegaram aos Estados Unidos na noite desta terça-feira (24) após não conseguirem deixar a Rússia na data prevista.

A seleção viaja de Orlando, onde está hospedada, para Boston ainda nesta quarta-feira (25). A bola rola nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília).