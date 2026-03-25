SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol) desde 2015, Reinaldo Carneiro Bastos, 72, foi reeleito nesta quarta-feira (25) e permanecerá no cargo até 2030. Sem adversários, ele foi reconduzido por unanimidade e aclamação.

O dirigente, que terá como vices Fernando Sollero e Mauro Silva, não poderá mais dirigir a entidade depois de 2030, já que esta é a última recondução permitida pelo estatuto da federação.

O pleito desta quarta chegou a ser suspenso pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e, na véspera, a desembargadora Débora Vanessa Cáus Bradão havia negado um recurso de Carneiro. A eleição, no entanto, ocorreu após decisão do CBMA (Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem), responsável por decidir questões relacionadas ao estatuto da FPF.

Após a determinação do CBMA, cerca de 80 dirigentes, entre presidentes de clubes e representantes de ligas do estado de São Paulo, foram à sede da federação para confirmar a reeleição de Carneiro.

Caso complete seu novo mandato, o dirigente permanecerá na presidência da entidade por 15 anos. Em recente entrevista à Folha, ele afirmou que o período reflete a "qualidade do serviço" e disse que não vai trabalhar para formar um sucessor.

"Vou trabalhar para formar um quadro de pessoas, de profissionais, à disposição do mercado para melhorar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro ainda é carente de bons gestores", disse.

Investigado pela Polícia Civil desde janeiro, quando foi aberto um inquérito para apurar suspeitas de gestão fraudulenta e falsidade ideológica -crimes que ele nega-, Reinaldo Carneiro Bastos chegou ao comando da FPF como sucessor de Marco Polo Del Nero, de quem era vice-presidente. Quando o ex-cartola, atualmente banido do futebo, foi para a CBF, Carneiro assumiu a presidência da FPF.

Em 11 anos, ele quase não teve oposição no cargo. No pleito deste ano, Wilson Marqueti Júnior, que era um de seus vices, tentou viabilizar sua candidatura, mas não obteve o apoio suficiente para registrar sua chapa.

De acordo com o estatuto da federação, para concorrer ao cargo, é necessário o apoio de ao menos 12 clubes, sendo cinco da Série A1 do Campeonato Paulista, três da A2, dois da A3, um da Segunda Divisão e uma liga amadora.

"Serei ainda mais criterioso neste novo mandato. E estaremos ao lado da CBF para fazer do futebol de São Paulo ainda melhor. A porta desta entidade estará aberta a todos como sempre foi. Meu muito obrigado a todos pela confiança. Contem comigo", disse Reinaldo Carneiro Bastos em discurso aos clubes logo após ser reeleito.