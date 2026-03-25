SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que assumiu a seleção brasileira, em maio do ano passado, Carlo Ancelotti precisou se acostumar a lidar com constantes trocas em suas listas de convocados por causa de lesões. A defesa é o setor com mais baixas no período. Dos 13 cortes feitos pelo italiano, dez envolveram goleiros, zagueiros ou laterais.

Nesta data Fifa, três jogadores foram cortados: o goleiro Alisson, o lateral-esquerdo Alex Sandro e, mais recentemente, o zagueiro Gabriel Magalhães. Para piorar a situação de Ancelotti, embora não tenha sido cortado, o zagueiro Marquinhos não terá condições de enfrentar a França nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), em jogo amistoso, em Orlando, nos Estados Unidos.

O jogador do Paris Saint-Germain se queixa de dores no quadril e, por isso, vai ficar fora do confronto. Sua presença na partida com a Croácia, na terça-feira (31), às 21h, ainda é incerta.

"Marquinhos tem um problema, mas pode ser que vá jogar o jogo contra a Croácia. É um momento importante na temporada. É muito jogo. É bastante normal que os jogadores tenham algum problema", disse Ancelotti.

Ainda sem confirmar que vai substituir Marquinhos, o treinador confirmou os outros três nomes do setor defensivo para o confronto com os franceses: os laterais Wesley e Douglas Santos e o zagueiro Léo Pereira.

Para completar a linha de zaga, o técnico tem à sua disposição Bremer, Ibañez e Danilo. Dos três, apenas Danilo já é nome quase certo no grupo que Ancelotti deve levar para a Copa do Mundo. Bremer e Ibañez foram chamados para esta data Fifa justamente para serem observados. Eles disputam as duas vagas que ainda restam no setor defensivo.

Até o momento, Wesley, Alex Sandro, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo e Éder Militão são os nomes favoritos a compor o elenco como defensores no Mundial. No gol, Ancelotti também tem seus nomes preferidos: Alisson, Ederson e Bento. Os constantes problemas físicos dos dois primeiros, no entanto, abrem caminho para Hugo Souza sonhar com uma vaga na Copa.

Apesar dos problemas defensivos, Ancelotti não vai abrir mão de seu esquema para o amistoso contra a França e pretende manter o esquema com quatro jogadores no ataque, formado por Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vinicius Junior.

"Nestes meses, eu tenho pensado qual é o melhor modelo de jogo para a equipe, tendo em conta as características dos jogadores. Pensamos que o modelo de jogo que queremos planejar é com quatro na frente", disse Ancelotti. "[Contra a França] é um teste importante, queremos jogar uma boa partida, controlando o jogo, tentando defender bem, que é muito importante, ter equilíbrio e jogar bem com a bola, mostrar a qualidade que os quatro da frente têm", acrescentou.

O treinador da seleção brasileira também destacou a força do ataque da França, sobretudo pela qualidade de Kylian Mbappé, seu ex-pupilo no Real Madrid. O atacante, que se recuperou recentemente de uma lesão, deverá ser titular contra o Brasil.

Antes do jogo, o craque francês afirmou que o duelo com os brasileiros "já é Copa do Mundo". "Esse jogo vai ser emocionante. É sempre divertido jogar contra uma das maiores equipes do mundo. Eles têm cinco estrelas na camisa. Vai ser ótimo ter tanto talento em campo. Para os torcedores também será ótimo e nos dará uma ideia do que podemos apresentar na Copa do Mundo", disse.