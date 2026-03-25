Nós vamos enfrentar escolas diferentes e esse é o objetivo do Fifa Series, promover um intercâmbio entre continentes diferentes. A seleção da Coreia é bastante competitiva e nunca jogamos contra. O jogo contra a Zâmbia será muito físico e de transições rápidas e eu acho ótimo para treinar a nossa capacidade de entrar em equipes mais compactas. E contra o Canadá, que é uma seleção de alto nível, que já foi campeã olímpica e que o Brasil já enfrentou muitas vezes, fiquei feliz de ter novamente esse confronto, declarou Arthur Elias em entrevista coletiva.
Todos os jogos do Brasil na competição serão disputados na Arena Pantanal, em Cuiabá. A estreia será no dia 11 de abril, quando medirá forças com a Coreia do Sul a partir das 21h30 (horário de Brasília).
Três dias depois a seleção enfrentará Zâmbia, a partir das 21h30. O último compromisso do Brasil na Fifa Series será no dia 18 de abril, diante do Canadá às 21h30.
Relação de convocadas:
Goleiras: Lorena - Kansas City (EUA), Lelê - Corinthians e Thaís Lima - Benfica (POR).
Zagueiras: Isa Haas - América (MEX), Mariza - Tigres (MEX), Thais Ferreira - Corinthians, Lauren - Atlético de Madrid (ESP), Paloma Maciel - Cruzeiro e Vitória Calhau Cruzeiro.
Laterais: Gi Fernandes - Corinthians, Raissa Bahia Palmeiras e Yasmim - Real Madrid (ESP).
Meio-campistas: Duda Sampaio - Corinthians, Angelina - Orlando Pride (EUA), Ana Vitória - Corinthians, Maiara - Angel City (EUA) e Ary Borges - Angel City (EUA).
Atacantes: Ludmila - San Diego (EUA), Kerolin - Manchester City (ING), Tainá Maranhão - Palmeiras, Dudinha - San Diego (EUA), Jheniffer - Tigres (MEX), Gabi Portilho - San Diego (EUA), Gio Garbelini - Atletico de Madrid (ESP), Aline Gomes - Pachuca (MEX) e Marília - Cruzeiro.
