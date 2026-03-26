SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians trabalha para que o inglês Jesse Lingard faça sua estreia após a Data Fifa.

A tendência é que o meia-atacante esteja à disposição já no duelo contra o Fluminense, no Maracanã, no dia 1º de abril, pelo Campeonato Brasileiro.

BUROCRACIA DESTRAVADA

O principal entrave para a regularização do jogador foi resolvido nesta quarta-feira, com a publicação do visto de trabalho no Diário Oficial da União. Esse era o último documento mais relevante pendente para viabilizar o registro do atleta.

Agora, restam apenas trâmites burocráticos mais simples. O clube tem dado suporte para que Lingard conclua todas as etapas necessárias.

A expectativa da diretoria é que o nome do jogador seja publicado no Boletim Informativo Diário (BID) até o fim da semana, o que o deixaria apto para estrear imediatamente após o período de jogos de seleções.

CONDIÇÃO FÍSICA E ADAPTAÇÃO

Internamente, a avaliação é positiva em relação à condição física do inglês. Embora tenha manifestado internamente que chegou apto para atuar, a comissão técnica liderada por Dorival Júnior optou, em conjunto com os departamentos físico e de fisiologia, por um período inicial de adaptação.

Esse processo foi realizado ao longo das duas primeiras semanas. Nos últimos dias, Lingard já tem treinado normalmente com o restante do elenco.

Durante esse período, o jogador tem se ajustado ao modelo de jogo da equipe, especialmente na função pensada pela comissão técnica. Ele vem sendo testado pelo lado esquerdo do ataque, posição que costuma ser ocupada por Memphis Depay, atualmente em recuperação de uma lesão muscular de grau dois na coxa esquerda, com previsão de afastamento entre quatro e seis semanas.

EVOLUÇÃO ACIMA DO ESPERADO

A adaptação de Lingard ao clube tem sido considerada mais rápida do que o previsto.

Segundo apuração, o desempenho nos treinos e a assimilação das ideias de jogo superaram as expectativas internas, inclusive em comparação com outros reforços que chegaram no mesmo período.