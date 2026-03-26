SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud, afirmou que foi "pego de surpresa" com o meião do uniforme da seleção brasileira apresentado pela Nike com a inscrição "Brasa" em vez de "Brasil". Segundo o dirigente, o lema definido pela empresa para descrever sua campanha de marketing não estará no uniforme dos jogadores.

"Fui pego um pouco de surpresa. O que me foi apresentado quando estava lá não tinha 'Brasa', mas sabíamos que havia uma campanha publicitária que seria feita para a Copa em relação a isso. De antemão, pelo respeito que tenho pela bandeira do Brasil, que todos já sabem, e pela seleção brasileira, não tem 'Brasa' no nosso uniforme principal", disse Xaud em entrevista à ESPN.

Apesar de afirmar que não tinha conhecimento da escolha feita pela patrocinadora, o dirigente disse que o meião apresentado se trata apenas de uma campanha de divulgação. "Isso foi feito pela Nike para uma campanha publicitária isolada, mas deixo claro que nosso uniforme é o nosso manto, verde e amarelo. Sempre deixo isso claro."

Xaud contou ainda que, como o contrato atual com a Nike foi assinado na gestão passada, ele teve que se debruçar sobre uma série de questões assim que assumiu o cargo, em maio de 2025. Segundo o dirigente, a polêmica mais sensível ocorreu após a ideia da fornecedora de lançar uma camisa vermelha.

"Ao meu conhecimento, a partir do momento em que entrei, já no primeiro mês de gestão, nós nos debruçamos sobre assuntos importantes e vocês acompanharam comigo a questão da camisa vermelha, uma coisa que de princípio já barramos, pois eu sei da nossa identidade, da nossa cultura como brasileiros, como torcedores", explicou. "Essa questão do patriotismo, sempre deixo claro: independentemente de lado político, aqui não estamos para fazer política em cima do futebol, principalmente na CBF."

Procurada pela reportagem, a Nike não respondeu até a publicação deste texto.