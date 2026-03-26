SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo do São Paulo rejeitou o balanço financeiro de 2025, o último da gestão Júlio Casares à frente do clube.

Com 194 votos a 34, a pauta foi reprovada pelos conselheiros. Quatro se abstiveram.

SAQUES NÃO JUSTIFICADOS CRIARAM POLÊMICA

Apesar de o balanço apresentar um superávit de R$ 56,8 milhões, sendo impulsionado por arrecadação recorde próxima de R$ 1 bilhão, o principal ponto de divergência é a falta de explicações sobre saques realizados pela gestão anterior.

Durante a apresentação conduzida por Sérgio Pimenta, diretor financeiro do clube, foi informado que o departamento identificou R$ 11 milhões em saques ligados à antiga presidência de Julio Casares.

Desse total, R$ 4 milhões possuem justificativas detalhadas, como despesas com arbitragem e premiações.

Por outro lado, R$ 6,95 milhões foram classificados como "fundo promocional da presidência", sem documentação ou explicação clara sobre o destino dos recursos.