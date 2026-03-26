#ItaliaIrlandaDelNord 2-0Nazionale Italiana (@Azzurri) March 26, 2026
56 #Tonali; 80 #Kean#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/Z6QimgLErP
Após este resultado, os italianos medem forças com a Bósnia, que, também nesta quinta, superou o País de Gales na disputa de pênaltis. Quem avançar nesse confronto garante uma vaga na próxima edição de um mundial de seleções masculinas, que será disputado no México, no Canadá e nos Estados Unidos.
O triunfo da Itália foi construído com gols do volante Tonali e do atacante Moise Kean. Caso confirme a classificação, a Squadra Azzurra voltará a disputar uma Copa do Mundo após ficar ausente das edições de 2018 e de 2022.
Copa do Mundo | eliminatórias da europa | Esportes | futebol | Irlanda do Nort | Itália | mundial de 2026