O sonho da Itália de retornar à Copa do Mundo continua vivo. Jogando nesta quinta-feira (26) em Bérgamo, a Squadra Azzurra derrotou a Irlanda do Norte pelo placar de 2 a 0 na repescagem das Eliminatórias da Europa.

Após este resultado, os italianos medem forças com a Bósnia, que, também nesta quinta, superou o País de Gales na disputa de pênaltis. Quem avançar nesse confronto garante uma vaga na próxima edição de um mundial de seleções masculinas, que será disputado no México, no Canadá e nos Estados Unidos.

O triunfo da Itália foi construído com gols do volante Tonali e do atacante Moise Kean. Caso confirme a classificação, a Squadra Azzurra voltará a disputar uma Copa do Mundo após ficar ausente das edições de 2018 e de 2022.

Agência Brasil - Itália vence e continua viva na luta por vaga para a Copa do Mundo

