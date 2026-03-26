SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sétima colocada nas Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia passou pelo Suriname nesta quinta-feira (26), com uma vitória de virada, por 2 a 1, no primeiro desafio da repescagem da Copa do Mundo.

Agora, para disputar o Mundial, a seleção boliviana terá de vencer o Iraque, no dia 31. Quem sobreviver do duelo vai entrar no Grupo I do Mundial, ao lado de França, Noruega e Senegal.

No estádio El Gigante de Acero, na cidade de Monterrey, no México, Gelderen abriu o placar, mas Paniagua e Miguelito fizeram os gols que deram a vitória à equipe da América do Sul.

Na outra chave da intercontinental, Jamaica e Nova Caledônia se enfrentam no Estádio Akron, em Guadalajara, pelo direito de duelar contra o Congo. A seleção que triunfar avança ao Grupo K da Copa do Mundo, ao lado de Colômbia, Portugal e Uzbequistão.