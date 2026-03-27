SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina encerra seu ciclo de preparação para a Copa do Mundo sem ter enfrentado um rival europeu desde a final do Mundial de 2022, contra a França, no Qatar.

RIVAIS DE ESCALÕES MENORES

A Argentina teve 37 jogos durante este ciclo para a Copa do Mundo. Foram 18 partidas pelas Eliminatórias, seis na Copa América e outros 11 amistosos ? com mais dois a serem realizados nesta Data Fifa, contra Mauritânia (nesta sexta-feira (27)) e Zâmbia (31/3).

A seleção teve 21 adversários durante os últimos três anos e três meses. O Equador foi o adversário que a Argentina mais enfrentou, com quatro jogos. Além dos rivais sul-americanos, a Albiceleste duelou contra rivais da América Central, da Ásia e da África.

O único jogo previsto contra europeu no ciclo foi cancelado. Na Data Fifa de março, a Argentina enfrentaria a Espanha, na Finalíssima (vencedor da Copa América x vencedor da Eurocopa) no Qatar, mas o duelo não aconteceu devido aos ataques iranianos no país árabe e a Federação Argentina não aceitou jogar contra os espanhóis na Espanha.

A Argentina é a única seleção sul-americana que não enfrentou nenhum adversário europeu no ciclo para a Copa deste ano. Brasil (Inglaterra, Espanha, Croácia e França), Uruguai (Inglaterra), Colômbia (Espanha, Alemanha, Croácia, França e Romênia), Equador (Itália e Holanda), Bolívia (Rússia e Andorra), Peru (Alemanha e Rússia), Chile (França, Rússia e Albânia) e Venezuela (Itália) enfrentaram seleções do Velho Continente.

Há ainda uma possibilidade de mudança nesta história. A Argentina deve realizar amistosos antes do início da Copa do Mundo já com a lista oficial de convocados e pode decidir enfrentar alguma seleção europeia.

A Argentina terá um europeu em seu grupo na Copa do Mundo. Os comandados de Lionel Scaloni vão enfrentar a Áustria, na segunda rodada. Jordânia (Ásia) e Argélia (África) completam a chave.

O cenário atual é parecido com o que aconteceu na preparação para a Copa de 2022. Da Copa de 2018 até a do Qatar, a Argentina enfrentou apenas dois europeus: a Itália, na Finalíssima, e a Estônia.

CICLO DE MUITAS VITÓRIAS E COM TÍTULO

A Argentina manteve o embalo da Copa passada durante o ciclo para esta. Foram 35 jogos, com 27 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Somente Uruguai, Paraguai, Colômbia e Equador venceram Messi e companhia desde o começo de 2023

O histórico positivo trouxe um título. Em 2024, a Argentina foi campeã da Copa América de forma invicta. A seleção bateu Canadá (duas vezes), Chile, Peru e passou por Equador e Colômbia nos pênaltis.

RIVAIS DA ARGENTINA APÓS A COPA DE 2022

Equador (4 vezes)

Chile (3 vezes)

Peru (3 vezes)

Colômbia (3 vezes)

Venezuela (3 vezes)

Brasil (2 vezes)

Paraguai (2 vezes)

Uruguai (2 vezes)

Bolívia (2 vezes)

Canadá (2 vezes)

Panamá (1 vez)

Curaçao (1 vez)

Austrália (1 vez)

Indonésia (1 vez)

El Salvador (1 vez)

Costa Rica (1 vez)

Guatemala (1 vez)

Porto Rico (1 vez)

Angola (1 vez)

Zâmbia (1 vez)

Mauritânia (1 vez)