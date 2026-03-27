BOSTON, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - O que Carlo Ancelotti mais sofre para achar na seleção brasileira é alguém que queira ser dono da lateral. Tanto da esquerda quanto da direita. O jogo contra a França nesta quinta-feira (26) reforçou alguns aspectos disso, mas foi encarado com algumas ressalvas.

Douglas Santos mostrou muita insegurança na esquerda, mas foi colocado às pressas para jogar mesmo com apenas um treino com o time. Ele não esteve com o grupo na segunda e na terça por problemas no seu voo, treinou na quarta e já entrou em campo no domingo.

Depois de ter ido bem quando o Brasil atropelou a Coreia do Sul, ele convenceu Ancelotti que poderia ser o reserva de Alex Sandro, cortado por lesão nesta Data Fifa. O comandante ainda fez mais alguns testes, ainda mais porque Douglas esteve machucado em novembro, mas seu nome continuou na lista.

Do outro lado, Wesley teve uma boa atuação passando do meio-campo, não sofreu tanto quanto já sofreu no aspecto defensivo e saiu elogiado de campo. Havia um receio também por ele estar atuando no lado esquerdo pela Roma.

Ainda assim, Ancelotti tem planos de usar um zagueiro no setor. Seu nome ideal é o de Eder Militão, mas ele ainda está se recuperando de uma lesão muscular. Na partida desta quinta-feira, Ibañez foi mais um zagueiro testado por ali. Está definido pelo italiano que um convocado como defensor terá essa polivalência.

Danilo, que nesta sexta-feira (27) é zagueiro do Flamengo, jogou por ali a carreira toda e ainda agrega ao grupo em termos de liderança.

Para o setor, Ancelotti já pensou em Paulo Henrique, Vitinho, Vanderson, mas o comandante quer alguém que seja defensivamente mais seguro para dar suporte a um meio-campo que só tem Casemiro e Bruno Guimarães e que permite que os pontas usem bastante os corredores.

Contra a Croácia, Ancelotti pode testar Kaiki, do Cruzeiro, pelo lado esquerdo. Na direita, não há outra opção de ofício além de Wesley, mas Danilo e Ibañez ainda seguem como opções.