(UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Vitor Reis, do Girona, foi convocado por Carlo Ancelotti nessa quinta-feira (26) para o amistoso contra a Croácia, na próxima terça (31), em Orlando. Ele foi convocado no lugar de Marquinhos, que sentiu dores no quadril e não participou do jogo contra a França.

QUEM É ELE?

Natural de São José dos Campos (SP), Vitor Reis começou sua carreira nas categorias de base do Palmeiras, em 2016, no sub-11. No alviverde, o zagueiro foi bicampeão brasileiro sub-17 em 2022 e 2023, além de ter sido capitão da seleção brasileira no Mundial sub-17, em 2023.

Vitor sempre foi considerado promessa. Em 2023, ele foi eleito pelo jornal The Guardian como um dos 60 jovens jogadores do mundo com maior potencial.

Zagueiro foi chamado para integrar elenco profissional no mesmo ano em que estreou na Copinha. Vitor fez sua primeira participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Aster Itaquá na terceira fase do torneio. Já pelo profissional, ele estreou em junho do mesmo ano, e não voltou a integrar as categorias de base do clube.

Passagem curta no profissional. Pelo Palmeiras, Vitor Reis só disputou 22 jogos, sendo titular em 19 deles e marcando dois gols, contra Corinthians e Flamengo, respectivamente.

Rumo à Inglaterra. O zagueiro foi negociado para o Manchester City por 37 milhões de euros fixos, sem bônus, conforme apuração do UOL. Ele foi anunciado no dia 21 de janeiro de 2025, e assinou um contrato de 4 anos, válido até o meio de 2029.

Poucas oportunidades no City. Mesmo sendo a maior venda de um zagueiro brasileiro na história, Vitor teve poucas chances na Inglaterra, atuando somente em 5 partidas desde seu anúncio.

Empréstimo para o Girona pensando na Copa. Em agosto de 2025, o zagueiro foi emprestado para o Girona,da Espanha, também gerido pelo grupo City. A movimentação veio depois de um pedido dele para ser negociado, pensando em ter mais oportunidades para conseguir ir à seleção, conforme apurou o UOL à época.

Titular absoluto na Espanha. Desde seu empréstimo, Vitor Reis atuou em 29 partidas pelo Girona, sendo titular em 28 delas. O zagueiro é o jogador da equipe com mais duelos ganhos e o segundo com mais passes feitos.

Vitor Reis se apresenta à seleção na noite desta sexta-feira (27), no hotel onde a delegação está concentrado, e já participará do treino de sábado.

O Brasil volta a campo na terça-feira (31), às 21h (Brasília), contra a Croácia, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.