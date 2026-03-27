SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando o atacante Hugo Ekitiké fez o segundo gol da seleção francesa no duelo contra o Brasil no Gillette Stadium, em Boston, parte da torcida nas arquibancadas passou a gritar pelo atacante Neymar, persistentemente ausente das listas de Carlo Ancelotti.

Aos 34 anos, longe de seu auge físico e com dificuldades para ajudar o Santos neste início de temporada, Neymar segue como esperança de parte da torcida brasileira após mais de dois anos desde sua última aparição com a camisa amarela, em meio à falta de um nome que tenha conseguido assumir o papel de protagonista em seu lugar.

No confronto contra os franceses nos Estados Unidos, com uma série de desfalques na zaga e no meio de campo, a expectativa era que o poderio ofensivo brasileiro, liderado por Vinicius Junior e Raphinha, pudesse fazer a diferença.

Apesar de viverem grande fase no Real Madrid e no Barcelona, com a seleção brasileira, a dupla de ataque ?que deve estar entre os 11 titulares nos jogos da Copa do Mundo? não tem conseguido repetir o mesmo desempenho há um bom tempo, com a nova atuação apagada contra a França atraindo críticas de torcedores e jornalistas.

Mesmo com a derrota, o treinador Carlo Ancelotti elogiou seus atacantes depois da partida. "Raphinha jogou muito bem. Depois teve um problema e tivemos de trocá-lo, mas teve muitas oportunidades, com um movimento muito bom sem bola", afirmou o italiano.

"O Vini é sempre perigoso. Pode ser que não tenha marcado, mas um atacante sempre pode fazer gols", emendou o técnico, que não quis falar a respeito das cobranças vindas das arquibancadas por Neymar.

"Creio que agora temos de falar dos que estão aqui, que jogaram, deram tudo, mostraram a cara. Estou satisfeito e vamos nos preparar para o próximo jogo contra a Croácia."

Na temporada 2025/26, Vinicius Junior é um dos principais nomes do Real, vice-líder do Espanhol e classificado às quartas de final da Champions League, contra o Bayern de Munique.

Ele entrou em campo em 43 partidas pelo clube madrileno, com 17 gols marcados ?média de 0,4 por partida? além de mais 9 assistências. Com o Brasil, esteve presente em nove partidas entre 2025 e 2026, com três gols ?média de 0,3? e uma assistência.

No Barcelona, líder do Espanhol e com duelo marcado contra o Atlético de Madrid pela Champions, Raphinha tem 31 jogos na temporada, com 19 gols ?média de 0,6? e sete assistências. Pela seleção, foram seis apresentações desde o ano passado, com um gol.

No único torneio disputado no atual ciclo para o Mundial, a dupla também teve atuação discreta durante a Copa América, com eliminação nas quartas de final para o Uruguai.

Raphinha fez quatro jogos e marcou no empate com a Colômbia durante o torneio, enquanto Vini Jr. fez três partidas e dois gols, ambos na goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai, em dois jogos da fase de grupos.

Na Copa de 2022, ainda com Neymar em campo, os dois então estreantes em Mundiais também já não haviam alcançado grandes atuações. Vini Jr. fez quatro jogos e marcou na goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Raphinha disputou as cinco partidas da campanha brasileira, sem gols.

Antes do duelo em Boston, Vinicius Junior já havia abordado sobre a pressão e o desafio de tentar repetir seu bom desempenho com o clube espanhol também junto da seleção brasileira.

"Sempre tento estar na minha melhor fase, fazendo gols e dando assistências, porque assim fico mais tranquilo, mais feliz, e eu estando mais feliz, todo mundo do meu lado também está mais feliz e confiante. E espero que tudo que faço pelo Real Madrid eu possa vir a fazer aqui na seleção brasileira, que é o meu maior objetivo, onde eu sempre sonhei estar", afirmou o atacante.

"Quero dar muito orgulho para o nosso país e muita alegria para toda nossa nação."

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira (31), em duelo contra a Croácia, às 21h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

A reedição do duelo pelas quartas de final da Copa de 2022, quando a seleção de Tite foi eliminada nos pênaltis, é a última partida antes da lista final de convocados para o Mundial, que deve ser divulgada no dia 18 de maio.