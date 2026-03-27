SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Titulares na derrota por 2 a 1 para a França no Gillete Stadium, em Boston, o atacante Raphinha e o lateral-direito Wesley tiveram lesões musculares constatadas em exames de imagem e não estarão à disposição no duelo contra a Croácia, no dia 31.

"Ambos sentiram dores na região posterior da coxa direita durante a partida contra a França. Nesta sexta, os atletas realizaram exames de imagem que confirmaram lesões musculares", informou a CBF em nota.

"Os jogadores estão liberados para seguirem o tratamento. Não serão chamados outros atletas para substituí-los", acrescentou a entidade.

Raphinha sentiu um incômodo na coxa direita no fim do primeiro tempo, dando lugar no intervalo a Luiz Henrique, novamente destaque positivo no ataque brasileiro. Wesley sentiu o mesmo local e deixou o campo no meio do segundo tempo, substituído por Ibañez.

O grupo convocado para a atual data Fifa já havia sofrido com as baixas no setor defensivo de Alisson, Gabriel Magalhães e Alex Sandro, também por lesão.

A seleção de Carlo Ancelotti volta a campo na próxima terça-feira, em duelo no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, a partir das 21h (horário de Brasília).

A reedição do duelo pelas quartas de final da Copa de 2022, quando a seleção de Tite foi eliminada pelos croatas nos pênaltis, é a última partida antes da lista final de convocados para o Mundial, que deve ser divulgada no dia 18 de maio.