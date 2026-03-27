SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo do São Paulo reprovou novamente o balanço financeiro de 2025, em votação realizada nesta sexta-feira (27). O placar foi de 210 a 24, com três abstenções.

A nova votação ocorreu após a anulação do pleito anterior, realizado na última quinta-feira, quando o resultado de 194 a 34, com quatro abstenções, acabou invalidado por um erro no sistema -que registrou a votação como secreta, e não aberta, como exige o Estatuto do clube.

Desta vez, o processo transcorreu dentro das normas, com identificação nominal dos votos dos conselheiros.

Assim como no primeiro pleito, pesaram contra a aprovação as dúvidas levantadas sobre saques realizados nas contas do clube, especialmente valores sem comprovação detalhada de destinação.

O balanço, referente ao último ano da gestão do ex-presidente Julio Casares, aponta superávit de R$ 56,8 milhões e arrecadação recorde próxima de R$ 1 bilhão, mas foi alvo de ressalvas em auditoria independente.

PRESSÃO POR EXPULSÃO

A nova reprovação reforça o movimento, nos bastidores do clube, de conselheiros que articulam a abertura de um processo para pedir a expulsão de Julio Casares do quadro associativo.

Como o UOL mostrou, a ideia é protocolar, já nos próximos dias, um documento com maior adesão entre os conselheiros para encaminhamento à Comissão de Ética do São Paulo.

A avaliação de opositores é que a rejeição das contas é um passo importante para dar sustentação política e formal ao avanço da medida.