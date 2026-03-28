SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo encerrou a janela de transferências com seis reforços confirmados e um investimento direto de apenas 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões, na cotação atual) -valor referente ao empréstimo do meia Cauly.

O time paulista repetiu a estratégia adotada no início da temporada e apostou em oportunidades de mercado. Chegaram ao clube Danielzinho, Carlos Coronel, Matheus Dória e Lucas Ramon, além de Artur, todos sem custos de transferência. As negociações foram conduzidas pelo diretor executivo do clube, Rui Costa.

O único valor envolvido foi justamente pelo empréstimo de Cauly, mas que, na prática, será compensado por pendências financeiras do Bahia com o São Paulo -por causa das recentes negociações envolvendo Michel Araújo e Rodrigo Nestor.

A diretoria de futebol reforça um padrão claro: baixo investimento imediato e busca por soluções criativas, como compensações financeiras e empréstimos com gatilhos futuros.

Assim, o impacto direto no caixa foi praticamente nulo.

Mais do que o baixo custo, o principal ponto valorizado internamente é a resposta no campo. Com exceção de Carlos Coronel e Dória, todos os reforços já tiveram participação direta em momentos importantes da temporada.

Danielzinho e Lucas Ramon se consolidaram como titulares e peças-chave da equipe. O meio-campista passou a integrar o trio principal ao lado de Bobadilla e Marcos Antônio, enquanto o lateral assumiu a posição e deu estabilidade ao setor.

Já Cauly também ficou sob os holofotes nos últimos dias: ganhando espaço com a lesão de Lucas Moura, que deve ficar fora dos gramados até maio.

NA ÚLTIMA HORA

Nos instantes finais da janela, o clube fechou a contratação por empréstimo do atacante Artur, que pertence ao Botafogo.

O contrato prevê opção de compra fixada em 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos.

Caso receba proposta no meio do ano, o São Paulo terá prioridade para exercer a compra e manter o jogador.