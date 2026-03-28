RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Próximo de completar um mês de Flamengo, Leonardo Jardim tem implementado, aos poucos, sua filosofia de trabalho no Ninho do Urubu. E entre os pontos que o português não abre mão estão a disciplina comportamental dos jogadores e a obediência tática.

A ausência de Plata da lista do duelo contra o Corinthians e o não aproveitamento do atacante neste início no Flamengo serviu como um recado do técnico para o elenco. Leonardo Jardim não tolera indisciplina e quem não andar na linha sofrerá consequências.

O histórico de indisciplina de Plata já vinha desde o período de Filipe Luís, mas com o português encontrou uma resistência imediata. Jardim cobrou comprometimento do equatoriano e, caso isto não aconteça, ele não terá oportunidades com o treinador.

Conversas em particular foram feitas com outros jogadores, que já perceberam a inflexibilidade do técnico com esta questão.

"É um jogador que está tendo dificuldades de integração, uma integração vasta, por isso neste momento para jogar no Flamengo é necessário estar bem integrado. É necessário termos uma concentração, atitude, empenho físico grande para lutar pelos resultados", afirmou Jardim, sobre Plata, após empate com o Corinthians.

Após vencer o Botafogo, no Brasileiro, Jardim chamou atenção ao declarar que desgosta do que chama de "posse de bola estéril", algo como ter o domínio por muito tempo sem gerar perigo real ou criar espaços na defesa adversária, geralmente atrelados aos passes para o lado ou para trás.

Ele tem cobrado bastante que os jogadores do Flamengo atuem de maneira vertical, como já fazia nos tempos de Cruzeiro.

"Não sou um treinador que admira a posse de bola estéril. Acredito que a posse de bola tem um objetivo: de criar espaço ou superioridade sobre o adversário. Quando o adversário pressiona menos, temos mais posse. Quando pressionam mais, deixam espaços que vamos aproveitar", disse o técnico após vencer o Botafogo.

DEFESA SÓLIDA

Por enquanto, o treinador tem se encaixado na filosofia do "melhor ataque é a defesa". Isso porque, ao mesmo tempo que sua equipe marcou nove gols nas cinco partidas que esteve à frente, sofreu apenas um, justamente na última partida antes da parada para a Data Fifa, no empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena (SP), pelo Campeonato Brasileiro.

O equilíbrio defensivo ajudou bastante no fato do português ainda não ter sido derrotado no comando do Flamengo. Foram três vitórias e dois empates, sendo que o 0 a 0 com o Fluminense levou para a decisão por pênaltis no Campeonato Carioca, onde o Flamengo ficou com o título.

"Em relação a esse aspecto defensivo, acredito que uma equipe da qualidade do Flamengo tem que ter essa variável, de defender bem. Os jogadores estão tendo atitude, em termos coletivos, de dar maior equilíbrio defensivo. Isso tem nos ajudado a ser uma equipe mais compacta", declarou Jardim.

PEDRO E SAMUEL LINO SOBEM DE PRODUÇÃO COM JARDIM

Dois jogadores, em específico, têm crescido de produção com Leonardo Jardim: os atacantes Pedro e Samuel Lino. Ambos fizeram dois gols e deram uma assistência nos cinco jogos do treinador.

Pedro tem conseguido mais sequências com Jardim, algo que não vinha acontecendo com Filipe Luís, que por muitas vezes optou por Bruno Henrique ou Plata.

Já Samuel Lino viveu um momento de baixa e muitas críticas. Porém, com a chegada do português, tem dado a volta por cima e se aproximado das boas atuações de seu início que lhe renderam uma convocação para a seleção brasileira.

TIME JÁ TEM UMA BASE TITULAR

As escalações de Leonardo Jardim demonstraram que o treinador já possui uma base titular. As maiores variações acontecem na lateral-direita, na armação e nas pontas.

No gol, Rossi é o titular absoluto, assim como a dupla de zaga formada por Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral-esquerda, Alex Sandro também tem ocupado o setor naturalmente, mas como sofreu lesão, deverá ser substituído por Ayrton Lucas no próximo dia 2, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), no retorno do Campeonato Brasileiro.

Já na lateral-direita ele tem promovido um revezamento. Dependendo da partida, vai o uruguaio Varela. Em outras, o brasileiro Emerson Royal.

No meio, a trinca formada por Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta é uma tendência, mas por vezes o uruguaio pode ir para o banco e dar lugar a Lucas Paquetá ou Carrascal. Estes dois também disputam posição na ponta direita. Pedro é o 9 e Samuel Lino tem sido escalado para ser seu companheiro na ponta esquerda.

Leonardo Jardim tem gozado de prestígio com seu patrão, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Bap foi só elogios ao comentar o início de trabalho do treinador.

"Com uma semana, parecia que ele estava aqui há seis meses. Ele tem um aspecto mais sério do que ele é no dia a dia, ele é uma pessoa doce e que gosta de gente. Ele gosta de lidar com gente, e algumas coisas ficam mais simples. Acho que o elenco abraçou ele pela capacidade e pela maneira como ele age com os atletas. Fora de campo, o Flamengo marcou três pontos", falou Bap, à Flamengo TV.