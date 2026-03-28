SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de Vitor Reis ser chamado por Carlo Ancelotti para o amistoso contra a Croácia, o Palmeiras pode emplacar três jogadores da "geração do bilhão" já na Copa do Mundo de 2026. Estêvão, Endrick e Reis fazem parte do ambicioso projeto que reposicionou o clube como um dos principais formadores no país e no mundo.

A presença dos jovens atletas na seleção chancelam o sucesso do coordenador João Paulo Sampaio nas categorias de base. Ele chegou ao Palmeiras em 2015, na gestão do então presidente Paulo Nobre, para substituir Erasmo Damiani, e foi o grande responsável pela reformulação da área e faturamento bilionário envolvendo os talentos da Academia.

Dos três nomes da "geração do bilhão", a presença mais consolidada no Mundial é de Estêvão. Embora não tenha sido chamado para os amistosos internacionais, porque estava machucado no período da convocação, o atacante do Chelsea caiu nas graças do treinador da seleção. Ancelotti elogiou o talento e maturidade do ex-palmeirense.

E não é pra menos. Desde que o italiano assumiu, Estêvão se tornou o artilheiro da seleção brasileira com cinco gols - à frente de Rodrygo (2) e Vini Jr (2). Ele balançou as redes nos jogos contra o Chile, nas Eliminatórias, e nos amistosos contra o Tunísia, Senegal e Coreia do Sul (duas vezes).

Já Endrick tem recuperado o prestígio após transferência para o Lyon (FRA), em dezembro do ano passado. No clube francês, voltou a balançar as redes com quatro gols em 11 partidas, além de quatro assistências. Na derrota para a França por 2 a 1, na quinta-feira (26), esteve no banco de reservas, mas não foi acionado.

Do trio, a situação mais imprecisa é de Vitor Reis. O zagueiro do Girona (ITA) foi chamado pela primeira vez por Ancelotti depois de Marquinhos apresentar dores na região do quadril às vésperas do confronto contra os franceses. O episódio abriu uma brecha para ser analisado mais de perto e, quem sabe, cavar um lugar na lista definitiva para a disputa do Mundial.

O setor defensivo da seleção, no entanto, é uma das grandes incertezas de Ancelotti. Desde que chegou, foram 12 nomes chamados para a posição: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Fabrício Bruno, Danilo, Militão, Beraldo, Alexsandro, Léo Ortiz, Bremer, Léo Pereira, Ibañez e Vitor Reis - os quatro últimos convocados pela primeira vez para os amistosos contra França e Croácia.

Na próxima terça-feira (31), Endrick e Vitor Reis têm a chance de mostrar serviço e, quem sabe, encantar Ancelotti.