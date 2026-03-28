ORLANDO, EUA, SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti já teve tanto corte por lesão na seleção brasileira que já nem deve mais se assustar quando recebe mensagem do seu departamento médico. Na última quinta-feira, o treinador perdeu mais dois jogadores durante a partida contra a França: Raphinha e Wesley.

As ausências atingem diretamente o setor ofensivo e a lateral-direita, mas a reposição escolhida pelo técnico chamou a atenção. Em vez de convocar um jogador da mesma posição, Ancelotti optou pela inclusão do zagueiro Vitor Reis, reforçando uma tendência já observada em suas decisões recentes e uma outra rotina do italiano comandando a Amarelinha.

A escolha indica que a solução para a lateral-direita deve, novamente, passar pela improvisação. O nome da vez é Ibañez, defensor do Al-Ahli, que já foi utilizado dessa forma e atuou alguns minutos contra a França. Ele se encaixa no perfil que o treinador já sinalizou que pretende utilizar na lista final do Mundial: um lateral que originalmente é zagueiro.

A movimentação também se justifica pelo cenário da defesa. Marquinhos ainda é dúvida, e as demais opções disponíveis são Bremer, Léo Pereira e Danilo. Diante desse quadro, a presença de mais um zagueiro amplia as alternativas para a montagem da linha defensiva.

Entre os planos de longo prazo, o nome considerado ideal para a função de zagueiro que vira lateral é o de Militão, apontado como provável titular em uma Copa do Mundo. No entanto, o jogador segue em recuperação de lesão e não foi incluído nesta convocação.

Outro ponto observado nesta Data Fifa é o papel de Danilo no grupo. Mesmo podendo atuar tanto como zagueiro quanto como lateral, ele ainda não entrou em campo, apesar das dificuldades nas duas posições. Sua permanência nas listas está ligada principalmente à liderança exercida dentro do elenco.

Para essa Data Fifa, Ancelotti já cortou Alisson, Gabriel Magalhães e Alex Sandro. Além disso, não pôde convocar Rodrygo, que já é baixa certa para a Copa do Mundo, e Bruno Guimarães, Militão e Estêvão, que certamente seriam titulares, mas não estão na melhor forma física. Do time titular todo, apenas Casemiro e Vini Jr ainda não passaram no DM na temporada.