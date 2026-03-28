O Uberabinha estreou na primeira divisão do Campeonato Mineiro Sub-20 nesta sexta-feira (27) com derrota por 1 a 0 para o Coimbra, em Contagem. O gol da partida foi marcado aos 15 minutos do segundo tempo.

Apesar do resultado, o destaque da equipe foi o goleiro Marcão, que realizou ao menos quatro defesas importantes ao longo do jogo, evitando um placar mais amplo para o time adversário. No segundo tempo, o Uberabinha conseguiu maior presença ofensiva e criou oportunidades, mas não conseguiu converter em gol.

A preparação da equipe para a estreia contou com uma sequência de amistosos nas semanas anteriores. No último sábado 21), o time venceu o Milan por 2 a 1. Já na quarta-feira (25), menos de 48 horas antes da estreia, enfrentou o E.C. Benfica e perdeu por 3 a 1, em mais um teste. Segundo apuração da reportagem, um atleta que vinha sendo peça importante durante a preparação se lesionou neste último amistoso e ficou fora da partida contra o Coimbra.

Outro fator que marcou a estreia foi a logística. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o elenco saiu de Juiz de Fora às 6h da manhã de sexta-feira, nove horas antes do início da partida. A equipe enfrentou aproximadamente 4h30 de viagem até o local do jogo, a cerca de 270 km da cidade, o que pode ter impactado diretamente a performance dos atletas no jogo.

Mesmo com a derrota, o técnico João Proba valorizou o desempenho da equipe e destacou a postura dos atletas diante de um adversário estruturado. “Estou muito orgulhoso do meu grupo. Pela estrutura que a gente tem em comparação com a do Coimbra, fizemos um grande jogo. Sabemos que temos muito a evoluir, principalmente fisicamente, mas é um trabalho de longo prazo. Mesmo com o resultado, saímos de cabeça erguida”, afirmou.

O treinador também ressaltou a melhora da equipe ao longo da partida. “No segundo tempo conseguimos pressionar, criamos chances e tivemos volume de jogo. A bola não entrou, mas tenho certeza que vamos evoluir para fazer um grande campeonato”, completou.

O lateral-esquerdo Gustavo Ribeiro também destacou o desempenho coletivo e projetou evolução para os próximos compromissos. “A equipe está de parabéns, mesmo com o resultado que não esperávamos. Agora é trabalhar forte nessas próximas semanas para corrigir os erros e buscar os pontos perdidos”, disse.

O próximo desafio do Uberabinha será no dia 11 de abril, às 15h, contra o Boston City, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora.

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