SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de um primeiro tempo equilibrado, a Bélgica mostrou sua superioridade, neste sábado (28), e dominou os Estados Unidos e goleou por 5 a 2, em amistoso disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.
McKennie abriu o placar para os EUA, mas Debast empatou e Onana, De Ketelaere e Lukebakio (duas vezes) viraram na etapa final -Agyemang diminuiu nos últimos minutos. Após um começo forte ofensivamente, os EUA apresentaram fragilidades na defesa que os belgas aproveitaram.
Embora não tenha anotado nenhum dos gols, Doku foi um dos destaques da Bélgica, dando muito trabalho pelo lado esquerdo. Já De Bruyne, que está voltando de lesão, teve um jogo sem muito brilho.
Anfitriões, os EUA estão no Grupo D da Copa do Mundo. Na fase de grupos, eles enfrentarão Paraguai, Austrália e a seleção que se classificar na chave C da repescagem europeia (Turquia ou Kosovo). Já a Bélgica está no Grupo G, ao lado de Egito, Irã e Nova Zelândia.
As duas seleções ainda farão mais um amistoso cada nesta data Fifa. Na terça-feira (31), os americanos enfrentam Portugal no Mercedes-Benz Stadium, enquanto os belgas encaram o México, no Soldier Field, em Chicago.
Depois desta data Fifa, ambas ainda terão mais dois amistosos antes do Mundial. Os EUA jogarão contra Senegal e Alemanha. Já a Bélgica vai pegar Croácia e Tunísia.
Como foi o jogo
O confronto começou agitado e com as duas seleções trocando ataques lá e cá. As primeiras grandes chances foram dos estadunidenses, que pararam grandes defesaças do goleiros Lammens -a segunda um verdadeiro milagre num chute à queima-roupa de McKennie. A resposta dos belgas veio em finalização de Saelemaekers por cima do travessão.
Os donos da casa continuaram tendo mais posse de bola e levando mais perigo. Balogun recebeu dentro da área e bateu rápido, exigindo outra boa ação do goleiro Lammens. A Bélgica, por sua vez, errava no passe final e tentava em jogadas pela esquerda com Doku.
A Bélgica chegou a ter gol anulado, mas foram os EUA que abriram o placar. Doku passou pela marcação na esquerda e cruzou. Turner espalmou para o meio, em cima de De Ketelaere, que dominou com a mão e marcou, mas o árbitro anulou. Na sequência, Robinson cobrou escanteio na área, e McKennie apareceu livre por trás da defesa e abriu o placar aos 38 minutos.
Os belgas acordaram depois do gol sofrido, passaram a pressionar e empataram antes do intervalo. Depois de dois chutes perigosos de De Bruyne, Doku cortou da esquerda para o meio e bateu forte para grande defesa de Turner, que espalmou para fora da área. A bola sobrou no pé do zagueiro Debast, que acertou bela finalização rasteira aos 44 minutos: 1 a 1. A Bélgica continuou pressionando e quase virou ainda no primeiro tempo, mas Turner evitou o que seria um golaço de Saelemaekers.
Na etapa final, os americanos perderam grande chance e levaram a virada logo em seguida. Dentro da área, Pulisic limpou três defensores e, com liberdade, isolou. Menos de um minuto depois, Doku recebeu na esquerda, levou para a linha de fundo e cruzou para o meio. Saelemaekers dominou e rolou para trás, para Onana chapar de primeira e virar a partida aos 7.
Depois de assumir à frente, os belgas ampliaram pouco depois. Aos 11 minutos, Doku tabelou com De Ketelaere e exigiu um milagre de Turner. No rebote, Meunier cabeceou, e a bola desviou na mão de Ream. Depois de revisão no VAR, o árbitro confirmou a penalidade. Na batida, De Ketelaere deslocou o goleiro americano para fazer 3 a 1.
As duas equipes mexeram, mas a Bélgica continuou embalada e anotou o quarto com um golaço. Lukebakio, que entrou no lugar de Saelemaekers, recebeu de Meunier na ponta direita, cortou para o meio e, da entrada da área, acertou no ângulo de Turner para fazer 4 a 1 aos 22 minutos.
Já no final, Lukebakio ainda marcou mais um para os belgas. Depois de cruzamento da linha de fundo e bola mal afastada pela zaga, o atacante soltou o pé para transformar a vitória em goleada aos 36 minutos. Pouco depois, Openda quase fez o sexto, mas parou em Turner. Os EUA ainda diminuíram na reta final, com Agyemang, depois de erro de Tielemans na saída de bola dentro da área.
Ficha técnica
Estados Unidos 2 x 5 Bélgica
Amistoso
Data: 28/03/2026 (sábado)
Horário: 16h30 (de Brasília)
Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)
Gols: Weston McKennie (38'/1ºT) e Agyemang (41'/2ºT) (EUA); Debast (44'/1ºT), Onana (7'/2ºT), De Ketelaere (13'/2ºT) e Lukebakio (22' e 36'/2ºT) (BEL)
Cartões amarelos: Weston McKennie e Joe Scally (EUA)
EUA: Matt Turner; Timothy Weah (Berhalter), Tim Ream, Mark McKenzie e Antonee Robinson (Max Arfsten); Tanner Tessmann (Freeman) e Johnny Cardoso (Cristian Roldan); Christian Pulisic (Ricardo Pepi), Weston McKennie (Giovanni Reyna) e Malik Tillman (Joe Scally); Folarin Balogun (Agyemang). Técnico: Mauricio Pochettino.
Bélgica: Lammens; Meunier (Castagne), Debast (Ngoy), Mechele (De Winter) e De Cuyper (Seys); Raskin (Alex Witsel) e Onana (Nathan De Cat); Saelemaekers (Lukebakio), De Bruyne (Tielemans) e Doku (Mika Godts); De Ketelaere (Openda). Técnico: Rudi Garcia.