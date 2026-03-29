1. Kimi Antonelli (ITA, Mercedes) - 72

2. George Russell (GBR, Mercedes) - 63

3. Charles Leclerc (MON, Ferrari) - 49

4. Lewis Hamilton (GBR, Ferrari) - 41

5. Lando Norris (GBR, McLaren) - 25

6. Oscar Piastri (AUS, McLaren) - 21

7. Oliver Bearman (GBR, Haas F1 Team) - 17

8. Pierre Gasly (FRA, Alpine) - 15

9. Max Verstappen (HOL, Red Bull Racing) - 12

10. Liam Lawson (NZL, Racing Bulls) - 10

11. Arvid Lindblad (GBR, Racing Bulls) - 4

12. Isack Hadjar (FRA, Red Bull Racing) - 4

13. Gabriel Bortoleto (BRA, Audi) - 2

14. Carlos Sainz (ESP, Williams) - 2

15. Esteban Ocon (FRA, Haas F1 Team) - 1

16. Franco Colapinto (ARG, Alpine) - 1

17. Nico Hulkenberg (ALE, Audi) - 0

18. Alexander Albon (TAI, Williams) - 0

19. Valtteri Bottas (FIN, Cadillac) - 0

20. Sergio Perez (MEX, Cadillac) - 0

21. Fernando Alonso (ESP, Aston Martin) - 0

22. Lance Stroll (CAN, Aston Martin) - 0

MUNDIAL DE CONSTRUTORES

1. Mercedes - 135

2. Ferrari - 90

3. McLaren - 46

4. Haas F1 Team - 18

5. Alpine - 16

6. Red Bull Racing - 16

7. Racing Bulls - 14

8. Audi - 2

9. Williams - 2

10. Cadillac - 0

11. Aston Martin - 0

PONTUAÇÃO (GP)

1º lugar - 25 pontos

2º lugar - 18 pontos

3º lugar - 15 pontos

4º lugar - 12 pontos

5º lugar - 10 pontos

6º lugar - 8 pontos

7º lugar - 6 pontos

8º lugar - 4 pontos

9º lugar - 2 pontos

10º lugar - 1 ponto

PONTUAÇÃO (SPRINT)

1º lugar - 8 pontos

2º lugar - 7 pontos

3º lugar - 6 pontos

4º lugar - 5 pontos

5º lugar - 4 pontos

6º lugar - 3 pontos

7º lugar - 2 pontos

8º lugar - 1 pontos

CALENDÁRIO

05/03

Austrália - Melbourne

Vencedor: George Russell (GBR, Mercedes)

Pole: George Russell (GBR, Mercedes)

15/03

China - Xangai

Vencedor: Kimi Antonelli (ITA, Mercedes)

Pole: Kimi Antonelli (ITA, Mercedes)

29/3

Japão - Suzuka

Vencedor: Kimi Antonelli (ITA, Mercedes)

Pole: Kimi Antonelli (ITA, Mercedes)

12/04

Bahrein - Sakhir

Vencedor:

Pole:

*Corrida cancelada pela FIA

19/04

Arábia Saudita - Jeddah

Vencedor:

Pole:

*Corrida cancelada pela FIA

03/05

Miami - Miami

Vencedor:

Pole:

24/05

Canadá - Gilles Villeneuve

Vencedor:

Pole:

07/06

Mônaco - Mônaco

Vencedor:

Pole:

14/06

Espanha - Barcelona-Catalunha

Vencedor:

Pole:

28/06

Áustria - Spielberg

Vencedor:

Pole:

05/07

Inglaterra - Silverstone

Vencedor:

Pole:

19/07

Bélgica - Spa-Francorchamps

Vencedor:

Pole:

26/07

Hungria - Hungaroring

Vencedor:

Pole:

23/08

Holanda - Zandvoort

Vencedor:

Pole:

06/09

Itália - Monza

Vencedor:

Pole:

13/9

Espanha - Madrid

Vencedor:

Pole:

26/09

Azerbaijão - Baku

Vencedor:

Pole:

*GP no sábado, no horário local

11/10

Singapura - Marina Bay

Vencedor:

Pole:

25/10

Estados Unidos - Austin

Vencedor:

Pole:

01/11

México - Cidade do México

Vencedor:

Pole:

08/11

São Paulo - Interlagos

Vencedor:

Pole:

22/11

Las Vegas - Las Vegas

Vencedor:

Pole:

29/11

Qatar - Lusail

Vencedor:

Pole:

06/12

Abu Dhabi - Yas Marina

Vencedor:

Pole: