SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen avalia a possibilidade de deixar a Fórmula 1 por falta de motivação e incômodo com o regulamento de 2026. Segundo o jornal holandês 'De Telegraaf', o piloto considera 'seriamente' deixar a categoria.

As próximas semanas serão decisivas para o futuro do tetracampeão. O veículo holandês, que costuma acompanhar de perto a carreira do piloto, disse que 'semanas cruciais' estão por vir.

Verstappen está seriamente pensando em se aposentar da Formula 1 após 2026 por causa dos regulamentos atuais. Um período crucial se aproxima: para ele, para a Red Bull Racing e para o topo da F1. Erik van Haren, jornalista holandês do 'De Telegraaf'

O tema ganhou força após o GP do Japão, em Suzuka, quando Verstappen terminou em oitavo. O piloto holandês já chegou a comparar os carros do novo regulamento da F1 com o jogo "Mario Kart".

Verstappen indicou publicamente que não está se divertindo na F1 neste momento. "É isso que eu estou dizendo. Estou pensando sobre tudo dentro deste paddock. Na vida privada, estou muito feliz. Você também espera por 24 corridas - desta vez 22, mas normalmente 24. E você pensa 'Vale a pena? Ou eu aproveito mais estando em casa com a minha família?'", disse o piloto, no Japão, à BBC.

Eu já estive sem vencer na F1. Mas ao mesmo tempo, quando você está em 7º ou 8º e não está gostando de toda a fórmula por trás disso, não parece natural para um piloto de corrida. Max Verstappen, após o GP do Japão de F1

O piloto também citou outros interesses fora da F1 ao falar sobre o futuro. "Tenho muitos outros projetos que me empolgam (...). Se eu parasse, não significaria que eu ficaria parado. Não quero que as pessoas se sintam mal por mim", acrescentou.

O novo regulamento da F1 trouxe alterações significativas aos carros. A principal delas é a nova unidade de potência, que agora depende mais da energia elétrica e os pilotos são obrigados a controlar a recuperação da bateria.

Após o GP da China, Verstappen chegou a afirmar que o novo regulamento é uma 'piada'. "É terrível. Se alguém gosta disso, então realmente não sabe o que é uma corrida. Não tem graça nenhuma", disse.

É como jogar Mario Kart. Isso não é corrida. Você dá um impulso para ultrapassar, depois fica sem bateria na reta seguinte e eles ultrapassam você de novo. Para mim, é só uma piada. Max Verstappen, após o GP da China de F1

UIVerstappen é o nono colocado na classificação da F1, com 12 pontos, após três corridas disputadas em 2026. O jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu a segunda prova seguida e é o líder, com 72 pontos.

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