SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inspirado em eventos da NBA, a liga norte-americana de basquete, o NBB (Novo Basquete Brasil) realizou na noite deste sábado (28), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o Jogo das Estrelas do NBB Caixa 2026.

Além do Jogo das Estrelas, o evento teve competições de enterradas, de três pontos e de habilidades.

Quatro times participaram do pequeno torneio, que teve duas semifinais e a partida final. O time Felício e o time Alexey foram formados por jogadores brasileiros a partir de 24 anos. O time Wini Silva (Jovens) contava com talentos brasileiros com no máximo 23 anos. O time Shamell (Mundo) era de atletas estrangeiros.

As partidas foram jogadas em dois tempos de 6 minutos cada um.

Dontrell Brite, armador do Bauru Basket e MVP da atual temporada do NBB, foi o destaque da final. Jogando pelo time Mundo, ele foi eleito o MVP do jogo.

O time Mundo, liderado pelo veterano norte-americano Shamell Stallworth, jogador do Caxias, bateu por 42 a 31 o time Jovens, que tinha como líder Wini Silva, do Minas.

Nos desafios técnicos, Von Haydin, do Brasília, conquistou a disputa de três pontos; Caioka, do Rio Claro, venceu a competição de enterradas.

A edição deste ano foi realizada em uma quadra com 480 metros quadrados de piso de LED, que deu nova dinâmica visual ao show e reforçou o caráter de entretenimento da liga.

No torneio de habilidades, o título ficou com Tico Faria, do Corinthians. As provas mantiveram o formato tradicional, mas foram intercaladas com os jogos.

Hortência Marcari, Paula Gonçalves e Janeth Arcain, que fizeram parte da seleção brasileira que levou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta (EUA), foram homenageadas neste 30° aniversário daquela conquista.

Um momento histórico foi a despedida de Shamell. Maior cestinha da história da NBB, o atleta encerrou sua trajetória no evento com título

O superintendente da Liga Nacional de Basquete (LNB), Sérgio Barbosa Domenici, disse que o Jogo das Estrelas cumpre um papel estratégico ao conectar o esporte de alto rendimento com a base e os projetos sociais. "Estamos aqui para celebrar uma grande festa do basquetebol brasileiro. Uma festa como esta motiva as pessoas a estarem juntas. Um evento como este traz o basquete para a comunidade, traz os projetos sociais para dentro e faz com que as pessoas se motivem."

Com 28 vitórias em 34 jogos, o Pinheiros está liderando o NBB 2026.Atrás dele estão Franca, com 26 vitórias em 32 jogos, e o Flabasquete, com 25 vitórias em 32 jogos.

Os 20 times do campeonato jogam 38 partidas cada um na primeira fase do torneio. Os 16 melhores vão para as oitavas. As fases de oitavas de final, quartas de final, semifinal e final são sempre disputadas em três confrontos.