SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na final do Masters 1000 de Miami, neste domingo (29), o italiano Jannik Sinner venceu o tcheco Jiri Lehecka por 2 sets a 0 (duplo 6/4) e ficou com o título.

A chuva atrapalhou bastante a partida no Hard Rock Stadium. Inicialmente marcada para 15h (de Brasília), a decisão começou com mais de 2h30 de atraso e teve de ser interrompida -por mais 1h28min no início do segundo set.

O segundo título de Sinner em Miami (já havia conquistado em 2024) rendeu ao italiano o chamado Sunshine Double, quando o mesmo tenista vence os Masters 1000 de Indian Wells e de Miami, disputados na sequência. Ontem, Aryna Sabalenka, na chave feminina, também obteve o feito.

Sinner é apenas o oitavo tenista a conseguir o feito entre os homens. Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 e 2017) e Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 e 2016) fizeram a dobradinha antes do italiano.

Com o triunfo por 2 sets a 0, Jannik Sinner mantém uma marca impressionante de 34 jogos sem ceder sets em torneios de nível Masters 1000. A sequência recordista teve início em Paris, em 2025.

Com o título, o tenista italiano segue como nº 2 do mundo, aproximando-se de Carlos Alcaraz, eliminado na terceira rodada em Miami. O espanhol, líder do ranking da ATP, começará a próxima semana com 13.590 pontos, contra 12.400 de Sinner.

Mesmo derrotado, Lehecka subirá oito posições no ranking da ATP. Com os 640 pontos somados por ter alcançado a final do torneio, o tcheco assumirá a 14ª posição na lista.

O JOGO

Lehecka chegou à final sem sofrer nenhum break point, mas Jannik Sinner precisou de apenas duas chances para impor a primeira quebra de saque ao tcheco, no terceiro game.

A quebra foi fundamental para Sinner vencer o primeiro set por 6 a 4. O italiano não sofreu para vencer os games em que sacou, ao mesmo tempo em que impôs muitas dificuldades ao serviço de Lehecka, que salvou alguns break points antes do fim da parcial.

A pressão sobre o saque de Lehecka seguiu no início do segundo set. Nos três primeiros serviços, o tcheco salvou cinco break points, evitando que Sinner abrisse vantagem.

Sinner seguiu melhor na partida e a quebra finalmente veio no nono game. Na sequência, o italiano confirmou o serviço para fechar o set em 6/4 e a partida em 2 a 0.