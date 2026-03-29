SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR goleou o Botafogo por 4 a 1 na noite deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba.
O grande destaque da partida foi o atacante Viveros, autor de dois gols. Aguirre e Esquivel também balançaram as redes para o Furacão, enquanto Edenílson marcou o único gol da equipe carioca.
Com o resultado, o Athletico assume a vice-liderança do Brasileirão, com 16 pontos -três a menos que o líder Palmeiras.
Já o Botafogo segue na zona de rebaixamento, com apenas seis pontos. Uma vitória na partida desta noite tiraria o time das últimas posições da tabela.
As equipes voltam a campo nesta quarta-feira. O Botafogo enfrenta o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Já o Athletico encara o Bahia, às 20h, na Fonte Nova, em Salvador.
O CARA DO JOGO
Viveros foi o grande nome da goleada do Athletico-PR sobre o Botafogo. Ele participou dos quatro gols do Furacão.
Logo aos três minutos, o colombiano abriu o placar em jogada individual: roubou a bola de Barboza, avançou, invadiu a área e finalizou entre as pernas de Raul. Pouco depois, voltou a levar perigo ao ganhar de Bastos na velocidade, mas, dessa vez, a tentativa de passe para Julimar foi interceptada.
Após o empate do Botafogo, o atacante recolocou o Athletico em vantagem com oportunismo. Ele aproveitou cruzamento de Dudu e uma furada de Julimar para balançar as redes novamente.
No segundo tempo, seguiu decisivo. Logo aos dois minutos, aplicou um drible da vaca em Barboza e sofreu falta, que resultou em cartão amarelo para o zagueiro. Na cobrança, Esquivel encontrou Aguirre, que marcou mais um para o Furacão.
A atuação dominante continuou ao longo da etapa final. Viveros seguiu pressionando a defesa botafoguense e também participou do lance que terminou em gol anulado, ao influenciar a jogada mesmo sem tocar na bola, mas em posição irregular.
O quarto gol do Athletico também teve origem em uma jogada iniciada por ele. O atacante sofreu falta de Barboza na ponta direita, que resultou na cobrança de Esquivel convertida em gol.
Aos 44 minutos do segundo tempo, Viveros foi substituído sob aplausos da torcida. A cena coroou uma atuação decisiva na Arena da Baixada.
LANCES IMPORTANTES
Vacilou. O Botafogo quase abriu o placar logo no primeiro minuto. Arthur Dias saiu jogando errado, Arthur Cabral recuperou a bola e acionou Montoro, que serviu Matheus Martins. O atacante, porém, tentou tirar demais do goleiro Santos e finalizou para fora.
Presente devolvido. A resposta do Athletico-PR veio na sequência ? e foi fatal. No lance seguinte, a defesa botafoguense devolveu o "presente". Barboza falhou, Viveros ganhou a posse, avançou em velocidade, invadiu a área e finalizou entre as pernas do goleiro Raul para abrir o placar.
De novo? Aos seis minutos, o Botafogo voltou a errar na defesa. Bastos dominou mal, Viveros novamente levou a melhor e arrancou, mas desta vez errou o passe que deixaria Julimar em ótima condição para marcar.
Empate do Fogão. Após um início intenso, o ritmo da partida diminuiu, mas o Botafogo conseguiu o empate ainda no fim do primeiro tempo. Alex Telles cobrou escanteio à meia altura, Barboza desviou e Santos fez a defesa. No rebote, a bola sobrou para Edenílson, que marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra.
Raul! Logo após o empate, o Athletico-PR reagiu. Julimar arriscou um chute forte, exigindo grande defesa de Raul. No rebote, Viveros ainda cabeceou para fora, mas o lance já estava invalidado por impedimento.
Viveros de novo. Nos acréscimos da etapa inicial, o Furacão voltou a ficar à frente. Esquivel fez um ótimo lançamento para Dudu, que foi ao fundo e cruzou na medida. A bola passou por Julimar, mas encontrou Viveros, livre, para empurrar e marcar mais uma vez.
Furacão amplia. O Athletico-PR ampliou logo no início do segundo tempo. Barboza cometeu falta em Viveros, e, na cobrança, Esquivel levantou na área. O zagueiro Aguirre subiu mais alto que a defesa botafoguense e cabeceou para o fundo da rede.
Para fora! O Botafogo tentou responder na sequência. Edenílson aproveitou um rebote na entrada da área e finalizou buscando o canto direito, mas a bola saiu, passando muito perto da trave de Santos, ainda com leve desvio.
Uma bomba. O Furacão voltou a levar perigo pouco depois. Luiz Gustavo avançou até a entrada da área e soltou uma finalização potente, obrigando Raul a fazer mais uma grande defesa.
Não valeu. Aos 26 minutos, Lucas Esquivel acionou Viveros em posição irregular. O atacante deixou a bola passar, e Benevídez completou para as redes. A arbitragem, porém, assinalou impedimento, ao considerar a participação do colombiano na origem da jogada.
Que golaço! Na sequência, Esquivel cobrou falta pelo lado direito, próximo à linha lateral, com muito efeito. A bola encobriu o goleiro Raul, e o Furacão chegou ao quarto gol em Curitiba.
ATHLETICO-PR
Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias (Terán) e Esquivel; Luiz Gustavo e Jadson; Dudu (Portilla); Julimar (Zapelli), Viveros (Renan Peixoto) e Mendoza (Léo Derick). Técnico: Odair Hellmann
BOTAFOGO
Raul; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Edenílson (Barrera) e Medina; Santi Rodríguez (Villalba) e Montoro; Matheus Martins (Júnior Santos) e Arthur Cabral (Nathan Fernandes). Técnico: Rodrigo Bellão
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
Público: 22.625 pessoas
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Arthur Dias e Luiz Gustavo (Athletico-PR); Barboza, Medina e Junior Santos (Botafogo)
Gols: Viveros, CAP (3'/1T); Edenílson, BOT (42'/1T); Viveros, CAP (48'/1T); Aguirre, CAP (4'/2T); Esquivel, CAP (35'/2T)