SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tem reunião marcada para esta segunda-feira (30) para discutir estratégias de pagamento da dívida de R$ 7,2 milhões com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, referente à contratação do volante Maycon, que já deixou o clube.

ALTERNATIVAS EM ESTUDO

O encontro reunirá os responsáveis pela área financeira do clube, que farão análise detalhada da situação e avaliarão alternativas para resolver o problema com a maior rapidez possível. A pendência ganhou caráter de urgência após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), emitida em 10 de março, que condenou o clube paulista. Com isso, o Corinthians tem até o dia 24 de abril para quitar o débito e evitar um novo transfer ban, que o impediria de registrar jogadores.

Entre as possibilidades analisadas está o envio de um representante do clube à Ucrânia para negociar diretamente com o Shakhtar. A ideia se baseia no resultado considerado positivo obtido em viagem recente à Argentina, quando o presidente Osmar Stábile e o gerente financeiro André Lavieri avançaram em tratativas com o Talleres por um acordo para quitar os débitos referentes ao negócio por Rodrigo Garro.

Apesar disso, a distância e o cenário de guerra na Ucrânia são fatores relevantes na avaliação. Internamente, a proposta ainda é considerada embrionária e, caso avance, a tendência é que Stábile não participe da viagem para evitar uma ausência prolongada da presidência.

Mesmo com a impossibilidade atual de registrar jogadores até 20 de junho, devido ao fechamento da janela de transferências, a diretoria não pretende postergar a solução. Havia a alternativa de segurar o pagamento para ganhar fôlego financeiro até a reabertura do mercado no meio do ano, mesmo isso levando ao bloqueio no registro de atletas. Essa possibilidade, porém, foi descartada pelo presidente Osmar Stábile.

A reunião desta segunda-feira também deve abordar outras questões financeiras, especialmente o caso envolvendo o Talleres. Ainda assim, o tema relacionado ao Shakhtar será tratado como prioritário.

Participam das discussões o presidente Osmar Stábile, o diretor financeiro Emerson Piovesan, o gerente financeiro André Lavieri e a equipe de reestruturação financeira, coordenada por André Recorder e Gabriel Diniz Abrão, além de Carlos Roberto de Mello e Heleno Haddad Maluf. Por se tratar de um assunto que impacta o futebol, há a possibilidade de participação do executivo Marcelo Paz.

ORIGEM DA DÍVIDA

Inicialmente, a expectativa era de que a pendência com o Talleres ?relacionada à contratação do meia Rodrigo Garro, no início de 2024? se tornasse um problema mais imediato.

Ainda que a pendência com o clube argentino ainda preocupe muito a direção corintiana, foi a pendência com os ucraniamos que "estourou" primeiro.

A dívida com o Shakhtar tem origem nos empréstimos do volante Maycon, que atuou pelo Corinthians entre 2022 e 2025 antes de se transferir para o Atlético-MG no fim da temporada passada.