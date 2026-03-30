RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A lesão sofrida por Alex Sandro, que culminou em seu corte da seleção brasileira nesta data Fifa e deve deixá-lo sem condição de jogo por alguns dias, abriu brecha para Ayrton Lucas se redimir no Flamengo.

O lateral esquerdo reserva ficou marcado pela falha no jogo de volta da Recopa Sul-Americana, no Maracanã, dia 26 de fevereiro, quando o Rubro-Negro perdeu o título para o Lanús, da Argentina, por 3 a 2.

FOI VAIADO

A falha de Ayrton Lucas aconteceu ainda no primeiro tempo, quando ele foi recuar a bola para o goleiro Rossi, o passe saiu curto e Castillo aproveitou para abrir o placar para o time argentino. O algoz, inclusive, acabou sendo contratado pelo rival Fluminense após a final.

Na ocasião, o lateral esquerdo foi bastante vaiado ainda durante o jogo. Depois da partida, ele tentou explicar o que aconteceu.

"Um lance de infelicidade tanto meu, quanto dele (Rossi). Achei que ele (Rossi) iria tocar a bola antes, achei que a marcação estava perto e tentei devolver. Depois não sei o que aconteceu, se ele escorregou. Principalmente para mim, é um erro muito difícil. Nós conseguimos virar, mas depois tomamos dois gols e perdemos a final. É difícil falar neste momento, principalmente para mim, tive um erro. Nunca foi fácil para mim, agora é trabalhar mais e tentar melhorar", disse o jogador, explicando seu erro no vice da Recopa.

AYRTON TINHA APOIO DE FILIPE LUÍS

Antes da falha diante do Lanús, o lateral vinha ganhando apoio do ex-técnico Filipe Luís. Lucas vivia um momento em que estava agradando o comandante nos treinos pela obediência tática e interesse em evoluir. Foi com estes atributos que ganhou a oportunidade de ser titular naquela decisão, deixando o experiente Alex Sandro no banco de reservas.

Enquanto ainda era jogador, Filipe Luís chegou a perder a titularidade para o próprio Ayrton Lucas, algo que depois o treinador utilizou para motivar o lateral.

Desde que Leonardo Jardim assumiu a equipe, porém, Ayrton Lucas ainda não foi titular. Das cinco partidas em que o português esteve à beira do campo pelo Flamengo, o lateral esquerdo entrou em três, mas sempre no segundo tempo substituindo Alex Sandro.

Foram 25 minutos na vitória sobre o Botafogo por 3 a 0, 24 minutos na vitória sobre o Remo por 3 a 0 e 45 minutos no empate em 1 a 1 com o Corinthians. Na final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, ele ficou no banco de reservas assim como na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, pelo Brasileiro.

ALEX SANDRO DEVE VOLTAR PARA A LIBERTADORES

Titular da posição, Alex Sandro sofreu um estiramento de grau 1 no músculo posterior da coxa direita no empate em 1 a 1 com o Corinthians, na Neo Química Arena (SP), pelo Campeonato Brasileiro, no dia 22 de março. A lesão fez com que ele fosse cortado dos amistosos da seleção brasileira, nesta Data Fifa, contra França e Croácia.

A contusão não é considerada grave, mas o suficiente para ele seguir fora na retomada do Brasileirão, quando o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino, no próximo dia 2, em Bragança Paulista (SP). O lateral também deverá ser ausência três dias depois, contra o Santos, no Maracanã.

A tendência é a de que Alex Sandro volte a ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim na estreia do Rubro-Negro na Copa Libertadores, dia 8, contra o Cusco, na cidade peruana que leva o mesmo nome e que tem quase 4 mil metros de altitude.