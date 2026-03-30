ORLANDO, EUA, SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti não quis revelar qual será o seu time titular para a partida desta terça-feira (31) contra a Croácia. O treinador se limitou a confirmar que Marquinhos e Vini Jr. serão titulares e lamentou o fato de ter sido forçado a fazer testes nas partidas desta Data Fifa por causa das lesões.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, ele aproveitou a ocasião para confirmar que Danilo, do Flamengo, estará na lista final, e explicou que a ideia original era testar seu time titular nesses jogos.

"Vamos fazer algumas mudanças, o sistema não vai mudar, não vai mudar o mesmo sistema. Com mais que dizer, quatro atacantes, eu diria com um equipo que trabalha forte na frente", afirmou, para pouco depois dar as únicas pistas sobre o time. "Os dois (Marquinhos e Vini) estão bem e nesta terça-feira (31) podem jogar e vão jogar", explicou.

No último domingo, Ancelotti esboçou uma equipe com a seguinte formação de linha: Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Matheus Cunha, Vini, Luiz Henrique e João Pedro.

Uma escalação bastante diferente do que o italiano gostaria, que seria o seguinte: Alisson; Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Estêvão e Vini Jr.

"O objetivo desse jogo contra a França e a Croácia era testar o equipe titular. Mas a equipe titular não está, porque tivemos muita lesão. Então, temos aproveitado para testar jogadores, como Léo Pereira, como Danilo, como Gabriel Sara. Tivemos boa sensação desses jogadores. Aumentamos a competição para a lista final, obviamente. Mas a ideia não era de fazer testes e, nesse jogo, era tentar meter a equipe mais titular possível. Não foi possível por tema de lesão. Temos que buscar outro caminho. Repito, estamos no processo correto. Precisamos de calma, tranquilidade e crítica. Porque eu tenho muito claro que o mais importante é o resultado. Mas tem resultado mais importante ou menos importante. Para nós, o resultado mais importante agora é o primeiro jogo da Copa do Mundo", explicou.

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O QUE MAIS DISSE ANCELOTTI

Balanço da preparação

Eu acho que este período passado aqui, foi um ano positivo, pnos qualificamos, temos feito muita avaliação dos jogadores. Eu tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo, e também a escalação bastante definida na lista final. Foi um caminho correto, temos alguns jogos muito bem, outros jogos um pouco menos, acho que temos que melhorar, obviamente, mas temos uma ideia bastante clara do que queremos fazer na Copa do Mundo. Nós estamos a um bom ponto neste caminho e neste processo. Eu acho que vamos estar preparados para o primeiro jogo da Copa do Mundo".

Desempenho de Vini Jr. e Raphinha na seleção

A seleção tem Raphinha e Vinícius entre os melhores jogadores do mundo, agora. Eu acho que vão estar entre os melhores jogadores do mundo na Copa do Mundo. O que vamos fazer com eles? Que mostrem toda a qualidade que estão mostrando agora para o time, para fazer bem na Copa do Mundo. O vão fazer, porque o caráter, a personalidade dos dois jogadores é muito boa.

Endrick novamente no banco de reservas

É um tema interessante. Eu conheci Endrick como atacante central, agora ele está jogando mais ao lado e também está fazendo bem essa posição. É uma posição que requer mais trabalho defensivo, mas para a idade que ele tem, para a estrutura que ele tem, ele está fazendo e pode fazer. Estamos mirando a sua evolução, é muito boa. Obviamente, Endrick, como muitos outros, vão ser o futuro da seleção, sem nenhuma dúvida. Temos jovens para o futuro, muito, muito interessantes. Alguns estão aqui como Endrick, como Rayan, mas outros que não parecem tão jovens como Igor Thiago, que é muito jovem. Wesley, muito jovem, que jogou muito bem. Um bom jogo contra a França, então o futuro da seleção eu acho que está bem coberto.

Quatro atacantes, mas sem esquecer da defesa

Eu acho que os últimos dois mundiais que o Brasil ganhou, ganhou por uma fantástica conexão entre o talento e o aspecto defensivo. Tanto é que Felipão, grande treinador, pôs três zagueiros na Copa do Mundo de 2002 e Pereira armou um equipe muito forte em 94, com duas linhas de quatro para aproveitar o talento de Romário e Bebeto. A história fala muito claro que o Brasi,l para ganhar o Mundial, tem que ter talento e defender bem. Não há outro caminho. Estou convencido: quem ganha a Copa é quem leva menos gols, não o que marca mais. Eu tenho equipes que marcaram 100 gols em um ano. Não gosto que me chamarem de defensivista, mas o trabalho defensivo é muito, muito importante para uma equipe.

Kaio Jorge e Matheus Pereira

A verdade é que Kaio Jorge e Matheus Pereira fizeram uma muito boa temporada ano passado. Kaio Jorge esteve conosco, não Matheus Pereira, mas Matheus Pereira nós temos visto todos os jogos de todos os jogadores e nesse princípio da temporada estamos fazendo com ele a mesma evolução que com outros.