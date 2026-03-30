SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouca coisa mudou para Gennaro Gattuso desde a vitória sobre a Irlanda do Norte, na última quinta-feira (30), por 2 a 0, que deixou a Itália a um jogo de voltar à Copa do Mundo após ausências nas últimas duas edições. "Ainda sinto o peso do país sobre os meus ombros", disse o treinador.

Nesta terça-feira (31), a seleção tetracampeã do mundo vai encarar a Bósnia, às 15h45 (de Brasília), na cidade de Zenica. A equipe vencedora ficará com a vaga da chave A da respecagem europeia e entrará no Grupo B do Mundial, ao lado de Canadá, Qatar e Suíça.

Para os italianos, a possível classificação representará o fim de uma agonia de 12 anos, que teve início em 24 de junho de 2014, quando o país fez sua última partida em uma Copa do Mundo. Acabou derrotado pelo Uruguai, por 1 a 0, despedindo-se da competição ainda na fase de grupos, apenas com uma vitória, sobre a Inglaterra, que também não avançou ao mata-mata.

Campeã pela última vez no Mundial de 2006, a Itália acabou ausente das duas edições seguintes, em 2018 e 2022. Na primeira tentativa, caiu na repescagem diante da Suécia. Depois, novamente em disputa eliminatória em jogo único, foi surpreendida pela Macedônia do Norte.

Um vexame agora teria um peso ainda maior, já que se trata da primeira edição ampliada da Copa, com 48 seleções. Até o torneio disputado no Qatar, 32 países disputavam a taça.

Titular na dolorida derrota para a Macedônia do Norte na semifinal da repescagem de 2022, Donnarumma entende exatamente o significado histórico do jogo conta a Bósnia. "Só nós sabemos como foi ser derrotados pela Macedônia em Palermo, e não queremos reviver essas sensações. Pelo contrário, queremos levar a Itália de volta ao lugar que ela merece", afirmou o goleiro.

A Itália se colocou novamente nesta situação ao terminar as Eliminatórias europeias na segunda posição do Grupo I, que teve a Noruega como líder, classificada diretamente para o Mundial.

Os noruegueses somaram 24 pontos, seis a mais do que os italianos, em uma chave formada também por Israel, Estônia e Moldávia -a Itália se complicou justamente no confronto direto com a Noruega, ao perder os dois encontros: 3 a 0 como visitante e 4 a 1 em casa.

"Nos últimos dias, percebi que o grupo está totalmente motivado e estará pronto para a partida. Também precisamos de um pouco de calma. Devemos nos concentrar no jogo sem nos preocuparmos demais com o que acontecerá ao nosso redor", afirmou Donnarumma.

Ao redor dos jogadores estará uma torcida pequena para o tamanho da partida. Mandante do confronto, a Bósnia escolheu o estádio Bilino Polje como palco para receber os italianos. Com cerca de 16 mil lugares, o local teve sua capacidade reduzida para 9.000 por exigência da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) devido a questões de segurança.

Apesar de pequena, a torcida é uma das esperanças do técnico Sergej Barbarez para fazer pressão sobre os italianos. Ele também tem estratégias para diferentes cenários do jogo, com sua equipe saindo ou não à frente do placar.

"Precisamos ter um plano A, um B e um C. Temos que cuidar de cada detalhe, jogando com coragem, sem medo", disse. "Se abrirmos o placar, vamos estacionar um ônibus em nossa área. Se forem eles a marcar primeira, estacionaremos do outro lado."

Como país independente, a Bósnia busca sua segunda participação em uma Copa do Mundo. Sua primeira foi em 2014, no Brasil. "É um jogo muito importante para a Itália, mas também é para nós. Na verdade, do ponto de vista do nosso país, é ainda mais importante", afirmou Barbarez.

REPESCAGEM PARA A COPA

Além do confronto entre Itália e Bósnia, outras seis seleções disputam mais três vagas destinadas para os países europeus na Copa do Mundo de 2026. Todos os jogos começam às 15h45 (de Brasília).

Na Suécia, os donos da casa vão receber a Polônia. Como visitante, a Turquia vai enfrentar o Kosovo. Já a Dinamarca vai encarar a República Tcheca.

Na repescagem intercontinental, duas vagas estão em disputa. A República Democrática do Congo encara a Jamaica, às 18h (de Brasília). Mais tarde, à meia-noite, o Iraque duela com a Bolívia. Os dois jogos serão disputados no México, sede da Copa do Mundo junto com Estados Unidos e Canadá.

NA TV

- 15h45 Bósnia x Itália - SporTV

- 15h45 Suécia x Polônia - ESPN

- 15h45 Kosovo x Turquia - ESPN3

- 15h45 República Tcheca x Dinamarca - Disney+ Premium

- 18h República Democrática do Congo x Jamaica - SporTV e CazéTV

- 0h Iraque x Bolívia - SporTV e CazéTV