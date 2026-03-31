ORLANDO, None (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira (31) pela última vez antes da lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e terá uma audiência diferente: os que ainda sonham em vestir a amarelinha daqui a três meses.

Alguns vão dizer que jamais vão torcer contra a própria pátria, mas a verdade é que alguns precisam ver seus companheiros não irem tão bem assim diante da Croácia a partir das 21h (de Brasília) para verem suas chances aumentando.

Os dois casos mais dramáticos são os de dois amigos fora de campo: Neymar e Paquetá. Eles vivem estágios diferentes na avaliação da comissão técnica, mas ambos correm grande risco de não estarem nos Estados Unidos no meio do ano.

O flamenguista esteve em todas as listas, fez o máximo de esforço que podia para sair da Inglaterra e voltar ao Brasil e, na primeira convocação depois da mudança, ficou fora. Pior para ele que Danilo, um dos seus concorrentes, foi bem nos minutos que teve e deve ser titular nesta terça-feira (31).

Já Neymar é um caso diferente. O atleta nunca foi chamado, mas está sempre sendo observado de perto pela seleção. Ele não consegue manter o ritmo físico de atuar partidas em sequência e precisa disso para ser lembrado por Ancelotti.

Há uma lista extensa por posições que vivem situações semelhantes. No gol, um nome que ainda é observado é o de John. Ele está ao lado de Hugo Souza e Bento concorrendo pela vaga de terceiro goleiro, já que Alisson e Ederson serão chamados.

Nas laterais, Paulo Henrique, Vitinho e Caio Henrique são exemplos de nomes que foram convocados e têm alguma esperança, ainda mais em uma posição com tantas lesões e que tem os zagueiros improvisados ganhando espaço.

Fabrício Bruno parece ter perdido espaço para Léo Pereira, mas estará de casa com a esperança de ainda ser lembrado. Alex Ribeiro, do Lille, vive situação semelhante, mas enfrenta problemas físicos que o afastam do sonho. Léo Ortiz corre bem por fora, assim como Beraldo.

No meio-campo, André e João Gomes perderam espaço em relação à última convocação, enquanto Gerson foi completamente esquecido quando foi para a Rússia e não foi lembrado ao voltar para o Brasil quando assinou com o Cruzeiro. Andreas está bem no Palmeiras, mas parece não ter encantado Ancelotti.

Na frente, Richarlison foi chamado para todas as listas e perdeu espaço na última chamada. Seu concorrente é Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League. Kaio Jorge e Vitor Roque completam a lista de atletas que foram chamados, mas não estiveram na última lista antes da decisão final.